Гороскоп на 29 вересня 2023 року обіцяє досить спокійну та стабільну енергетику дня, але можуть бути проблемні питання у стосунках.

За прогнозом університету Нікіфорових, може відчуватися нестача уваги від партнерів, можуть виникнути претензії до них і, як наслідок, сварки. Це не час для різких дій та серйозних розмов.

Не найкращий момент для придбання нового одягу, косметики та предметів розкоші. Навіть дорогі та якісні, на перший погляд, речі можуть розчарувати вас згодом у процесі використання.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 29.09.2023, у цей день:

несприятливо до 20:46 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо весь день – обрізати нігті;

сприятливо після 20:46 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2023 року

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік