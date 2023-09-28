Гороскоп на 29 сентября 2023 года обещает достаточно спокойную и стабильную энергетику дня, но могут быть проблемные вопросы в отношениях.

По прогнозу университета Никифоровых, может ощущаться недостаток внимания от партнеров, могут возникнуть претензии к ним и, как следствие, ссоры. Это не время для резких действий и серьезных разговоров.

Не лучший момент для приобретения новой одежды, косметики и предметов роскоши. Даже дорогие и качественные, на первый взгляд, вещи могут разочаровать вас со временем в процессе использования.

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Согласно гороскопу на 29.09.2023, в этот день:

неблагоприятно до 20:46 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти;

благоприятно после 20:46 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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