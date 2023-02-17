Гороскоп на 18 лютого 2023 року радить попрацювати над розвитком впевненості в собі.

Пригадайте випадки з життя, якими ви пишаєтеся, запишіть їх і час від часу повертайтеся думками до них – це стане питомою підтримкою для вас, особливо у нересурсних станах.

До прибирання та інших рутинних справ залучіть у цей день домашніх – потрібно делегувати частину обов’язків. Не виконуйте все лише самостійно, просіть про допомогу.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 16:30 не варто планувати важливе та починати нове — енергетика дня цьому не сприятиме. Відпочинок у приємній, не галасливій компанії або на самоті чудово поєднуватиметься з енергією моменту.

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Згідно з гороскопом на 18.02.2023, у цей день:

сприятливо до 16:32 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;

сприятливо після 16:32 – віддавати борги, розпочинати лікування;

сприятливо після 14:10 – початок співпраці із психологом, перша консультація;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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