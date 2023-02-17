Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Ексклюзив Астрологія

Не бійтеся просити про допомогу: гороскоп на 18 лютого 2023 року

17 Лютого 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 лютого 2023 року радить попрацювати над розвитком впевненості в собі.

Пригадайте випадки з життя, якими ви пишаєтеся, запишіть їх і час від часу повертайтеся думками до них – це стане питомою підтримкою для вас, особливо у нересурсних станах.

До прибирання та інших рутинних справ залучіть у цей день домашніх – потрібно делегувати частину обов’язків. Не виконуйте все лише самостійно, просіть про допомогу.

За прогнозом університету Нікіфорових, після 16:30 не варто планувати важливе та починати нове — енергетика дня цьому не сприятиме. Відпочинок у приємній, не галасливій компанії або на самоті чудово поєднуватиметься з енергією моменту.

Зараз дивляться

Згідно з гороскопом на 18.02.2023, у цей день:

  • сприятливо до 16:32 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;
  • сприятливо після 16:32 – віддавати борги, розпочинати лікування;
  • сприятливо після 14:10 – початок співпраці із психологом, перша консультація;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на лютий 2023

Фінансовий гороскоп на 2023 рік

Любовний гороскоп на 2023 рік

Теги
Гороскоп
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь