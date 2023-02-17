Гороскоп на 18 февраля 2023 года советует поработать над развитием уверенности в себе.

Вспомните случаи из жизни, которыми вы гордитесь, запишите их и время от времени возвращайтесь к ним мыслями – это станет удельной поддержкой для вас, особенно в нересурсных состояниях.

К уборке и другим рутинным делам привлеките в этот день домашних – нужно делегировать часть обязанностей. Не выполняйте все только самостоятельно, просите о помощи.

По прогнозу университета Никифоровых, после 16:30 не стоит планировать важное и начинать новое — энергетика дня этому не будет способствовать. Отдых в приятной, не шумной компании или в одиночестве будет прекрасно сочетаться с энергией момента.

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Согласно гороскопу на 18.02.2023, в этот день:

благоприятно до 16:32 – стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествия;

благоприятно после 16:32 – отдавать долги, начинать лечение;

благоприятно после 14:10 – начало сотрудничества с психологом, первая консультация;

неблагоприятно весь день – обрезать ногти.

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