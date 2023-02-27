Гороскоп на 28 лютого 2023 року радить займатися розпочатими раніше справами та буденними речами.

За прогнозом університету Нікіфорових, день не підходить для важливого та нового. Втім, енергетика 28 лютого дуже активна й вогняна.

Спрямуйте її на корисні справи, щоб вона не знайшла інше русло. Високий ризик вдатися до аутоагресії і створення конфліктів.

До 13:00 високий ризик виникнення складнощів і перешкод навіть у звичних заняттях, тож поставтеся до цього філософськи. Далі такого вже не траплятиметься, хоча енергетика дня стає ще більш вогняною та динамічною – важливо витрачати її через фізичну активність, спорт чи роботу.

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Якщо використати можливості цього дня вдало та мудро, то можна зробити його дуже продуктивним, спритно завершивши багацько справ. В іншому разі енергія виллється у сварки.

Згідно з гороскопом на 28.02.2023, у цей день:

можна – віддавати борги, розпочинати лікування;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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