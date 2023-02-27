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Не беритесь за новое: гороскоп на 28 февраля 2023 года

27 февраля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 28 февраля 2023 года советует заниматься начатыми ранее делами и привычными вещами.

По прогнозу университета Никифоровых, день не подходит для важного и нового. Впрочем, энергетика 28 февраля очень активна и огненная.

Направьте ее на полезные дела, чтобы она не нашла другое русло. Высокий риск прибегнуть к аутоагрессии и созданию конфликтов.

До 13:00 высокий риск возникновения сложностей и препятствий даже в привычных занятиях, поэтому отнеситесь к этому философски. Дальше такого уже не будет, хотя энергетика дня становится еще более огненной и динамичной – важно тратить ее через физическую активность, спорт или работу.

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Если использовать возможности этого дня удачно и мудро, то можно сделать его очень продуктивным, ловко завершив множество дел. В противном случае энергия выльется в ссоры.

Согласно гороскопу на 28.02.2023, в этот день:

  • можно – отдавать долги, начинать лечение;
  • неблагоприятно – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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