Гороскоп на 17 серпня 2023 року попереджає, що сил буде менше, ніж зазвичай, тому не варто планувати багато.

У робочому азарті ви можете цього не помітити, але в майбутньому це негативно позначиться на вашому здоров’ї. Варто займатися лише дійсно необхідним.

За прогнозом університету Нікіфорових, може бути більше претензій з боку керівництва, складнощів у взаємодії з владою. Не варто займатися оформленням документів, розв’язанням важливих питань із державними органами. Батьки можуть погано почуватися сьогодні, приділіть їм додаткову увагу.

17 серпня Сонце переходить до знаку Лев, де пробуде до 17 вересня. Це прекрасне та потужне положення для світила. Це час для всіх нас проявлятися яскравіше, розвивати свої лідерські якості та надихати інших.

Згідно з гороскопом на 17.08.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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