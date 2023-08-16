Гороскоп на 17 августа 2023 года предупреждает, что сил будет меньше, чем обычно, поэтому не стоит планировать много.

В рабочем азарте вы можете этого не заметить, но в будущем это негативно скажется на вашем здоровье. Стоит заниматься только действительно необходимым.

По прогнозу университета Никифоровых, может быть больше претензий со стороны руководства, сложностей во взаимодействии с властями. Не стоит заниматься оформлением документов, решением важных вопросов с государственными органами. Родители могут плохо себя чувствовать сегодня, уделите им дополнительное внимание.

17 августа Солнце переходит в знак Лев, где пробудет до 17 сентября. Это прекрасное и мощное положение для светила. Это время для всех нас проявляться ярче, развивать свои лидерские качества и вдохновлять других.

Согласно гороскопу на 17.08.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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