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Не беріть зауваження близько до серця: гороскоп на 10 квітня 2023 року

9 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 10 квітня 2023 року радить завчасно подбати про свій стан. Ментальна сфера все ще перебуває не в найкращій формі – чутливість та емоційність будуть нашими супутниками, на дітях це особливо позначиться.

Прогулянки біля водойм, будь-які дії з водою, навіть миття посуду, а також медитації і духовні практики стануть гарною підтримкою.

За прогнозом університету Нікіфорових, 10 квітня у робочих моментах не варто надмірно старатися і брати близько до серця поради та зауваження колег і начальства. Вони цілком можуть помилятися зараз.

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Згідно з гороскопом на 10.04.2023, у цей день:

  • сприятливо до 11:08 – обрізати нігті, одягати новий одяг, розпочинати подорож.
  • несприятливо після 11:08 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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