Гороскоп на 10 апреля 2023 года советует заблаговременно позаботиться о своем состоянии. Ментальная сфера все еще находится не в лучшей форме — чувствительность и эмоциональность будут нашими спутниками, на детях это особенно скажется.

Прогулки возле водоемов, любые действия с водой, даже мытье посуды, а также медитации и духовные практики станут хорошей поддержкой.

По прогнозу университета Никифоровых, 10 апреля в рабочих моментах не стоит чрезмерно усердствовать и принимать близко к сердцу советы и замечания коллег и начальства. Они вполне могут ошибаться сейчас.

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Согласно гороскопу на 10.04.2023, в этот день:

благоприятно до 11:08 — обрезать ногти, надевать новую одежду, начинать путешествие.

неблагоприятно после 11:08 — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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