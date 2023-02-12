Гороскоп на 13 лютого 2023 року радить не планувати багато, а обмежитися необхідним.

Цього дня рано-вранці Сонце змінює знак, переходячи у знак Водолій. Це означає, що зараз для нас усіх будуть важливими глобальні ідеї, плани та конкретні дії щодо них, які стосуються не лише нас самих, а й суспільства.

У день переходу світило ослаблене. Оскільки воно є джерелом нашої життєвої сили, ми можемо почуватись не дуже добре.

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За прогнозом університету Нікіфорових, 13 лютого є тенденція накопичувати в собі роздратування та невдоволення. Відстежуйте це та або екологічно промовляйте те, що не влаштовує, або самостійно опрацьовуйте ці емоції.

Згідно з гороскопом на 13.02.2023, у цей день несприятливо:

обрізати нігті та стригти волосся;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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