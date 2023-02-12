Гороскоп на 13 февраля 2023 года советует не планировать многое, а ограничиться необходимым.
В этот день ранним утром Солнце меняет знак, переходя в знак Водолей. Это значит, что сейчас для нас всех будут важны глобальные идеи, планы и конкретные действия по ним, которые касаются не только нас самих, но и общества.
В день перехода светило ослабленное. Поскольку это источник нашей жизненной силы, мы можем чувствовать себя не очень хорошо.
По прогнозу университета Никифоровых, 13 февраля есть тенденция накапливать в себе раздражение и недовольство. Отслеживайте это или экологически произносите то, что не устраивает, или самостоятельно прорабатывайте эти эмоции.
Согласно гороскопу на 13.02.2023, в этот день неблагоприятно:
- обрезать ногти и стричь волосы;
- одевать новую одежду;
- начинать путешествие.
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