Гороскоп на 13 февраля 2023 года советует не планировать многое, а ограничиться необходимым.

В этот день ранним утром Солнце меняет знак, переходя в знак Водолей. Это значит, что сейчас для нас всех будут важны глобальные идеи, планы и конкретные действия по ним, которые касаются не только нас самих, но и общества.

В день перехода светило ослабленное. Поскольку это источник нашей жизненной силы, мы можем чувствовать себя не очень хорошо.

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По прогнозу университета Никифоровых, 13 февраля есть тенденция накапливать в себе раздражение и недовольство. Отслеживайте это или экологически произносите то, что не устраивает, или самостоятельно прорабатывайте эти эмоции.

Согласно гороскопу на 13.02.2023, в этот день неблагоприятно:

обрезать ногти и стричь волосы;

одевать новую одежду;

начинать путешествие.

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