Гороскоп на Молодик 6 жовтня 2021 року для кожного знака зодіаку склала учасниця 21-го сезону Битви екстрасенсів (СТБ) Марія Тиха.

Сьогодні місячна активність підвищена. Вплив Місяця на людину виражається в тому, що ми стаємо більш емоційними і чутливими. Намагайтеся не брати все близько до серця, адже завтра буде новий день і все буде добре.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Овен

Карта дня: Смерть перевернута. “Старт і фініш”

Бувають такі дні, коли події буквально вибивають вас із колії, і сьогодні якраз такий випадок. Хоч як ви будете намагатися змінити ситуацію на свою користь, вам це навряд чи вдасться. Швидше навпаки, що енергійнішими будуть ваші зусилля, то щільніше буде стягуватися довкола вас коло проблем. Карта дня говорить, що найкращий спосіб змінити все це – не приймати поспішних рішень і не робити різких кроків. Розслабтеся і пустіть справи на самоплив. Згодом все обов’язково стане на свої місця.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Телець

Карта дня: Шістка мечів. “Труднощі позаду”

Сьогодні день обіцяє вам зміни. Якщо останнім часом вас щось мучило або турбувало, то сьогодні ви можете розслабитися: від вас вже нічого не залежить. Все, що ви могли зробити, ви зробили; все, що могли сказати, сказали. Тепер вам залишається тільки чекати, яким виявиться результат. Карта дня говорить про те, що навіть якщо питання вирішиться не так, як ви очікували, ви все одно відчуєте полегшення, а в майбутньому зумієте навіть отримати з цього користь.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Близнюки

Карта дня: Диявол. “Бути чи не бути”

Сьогодні перед вами виникне спокуса, якій вам буде важко протистояти. Це може бути пов’язано з бажанням порушити якесь правило або заборону – наприклад, з’їсти тістечко, сидячи на дієті, знехтувати своїм професійним обов’язком або піти на обман. А можливо, спокуса буде пов’язана з симпатичним представником протилежної статі. У будь-якому випадку, перш ніж зважитися на необачний крок, карта дня Диявол закликає вас подивитися на неї й згадати про наслідки: вони можуть бути зовсім не безневинними.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Рак

Карта дня: Вежа. “Хаос”

Сьогодні дуже несприятливий день. Все, що ви задумали, може впасти. Навіть справи, в яких ви повністю впевнені, сьогодні можуть зазнати повного провалу. Карта дня говорить про те, що все це може статися з незалежних від вас причин, тому навіть якщо ви все робите правильно, на сьогодні не плануйте відповідальних заходів і справ. Гіршого часу для будь-яких починань, ніж цей день, важко собі уявити. Але не сумуйте, адже все налагодиться і новий день настане.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Лев

Карта дня: Король пентаклів. “Господар життя”, “Володар грошей”

Сьогодні день надає вам чудові можливості для того, щоб розбагатіти. Ну, або, принаймні, значно поліпшити своє матеріальне становище. Щоб у вашій долі відбулися позитивні зрушення, вам всього лише не потрібно псувати взаємини з людьми, від яких залежить ваше процвітання, – насамперед, з вашим керівництвом. Карта дня говорить про те, що сьогодні у вас буде шанс відчути на собі прихильність тих, хто вище вас за рангом. Не пропустіть свій шанс скористатися цим вдалим моментом!

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Діва

Карта дня: Трійка жезлів. “Початок нового етапу”

Сьогодні у вашому житті починається новий, дуже продуктивний і сприятливий, етап. Ваші плани вже почали реалізовуватися, а в майбутньому вони обіцяють принести вам прекрасні результати. Однак ніщо не здобуватиметься легко, як за помахом чарівної палички: тільки ваша енергійність, кмітливість і ентузіазм зможуть згодом дати вам все, до чого ви прагнете. Крім того, карта дня говорить: важливу роль у досягненні вашої мети гратиме співпраця з іншими людьми – партнерами, клієнтами, колегами. Ваше вміння знаходити спільну мову і спільні інтереси обов’язково приведе вас до успіху.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Терези

Карта дня: Королева жезлів. “Високе заступництво”

Сьогодні чудовий день: будь-які ваші починання обіцяють бути дуже успішними! Особливо це стосується всього, що пов’язано з грошима, кар’єрою і роботою, але може також стосуватися вашого особистого життя. Карта дня вказує на те, що велику допомогу і підтримку сьогодні вам може надати жінка, яка займає високу посаду. Завдяки її допомозі або порадам ви зумієте впоратися зі складною справою і добре себе зарекомендуєте в очах керівництва і колег.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Скорпіон

Карта дня: Королева пентаклів. “Заможність”

Сьогодні доля обіцяє бути до вас щедрою на подарунки! Приготуйтеся до того, що ваше матеріальне становище може покращитися. Вас можуть очікувати прибуток, привабливі пропозиції, нові грошові перспективи. Карта дня говорить, що хороші новини можуть надійти від жінки (вашої начальниці, колеги, знайомої), яка сьогодні за власним бажанням чи мимоволі зіграє для вас роль справжньої доброї феї, забезпечивши приємну надбавку вашому гаманцеві.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Стрілець

Карта дня: Дев’ятка жезлів. “Готовність до усього”

Сьогодні день може видатися дуже напруженним. У повітрі буде відчутно “пахнути грозою”, і все, що вам залишиться робити, – це бути напоготові й терпляче чекати розвитку подій. Передбачення карти дня може стосуватися і вашої роботи, і особистого життя. Рано чи пізно ситуація “вибухне”, але сьогодні це навряд чи станеться. Втім, карта говорить про те, що ваша обережність, уважність і наполегливість допоможуть вам вибрати правильний курс. Ви зумієте відгородитися від неприємностей, захистити свої інтереси і майже без втрат перебути будь-яку грозу.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Козеріг

Карта дня: Лицар кубків перевернутий. “Сила почуттів”

Сьогодні складний день для любовних стосунків – їх чекає перевірка на міцність. Причиною цього може стати ваша кохана людина, яка свідомо чи несвідомо спровокує ваш гнів або підозрілість. Карта дня говорить про те, що ви можете дізнатися про партнера щось таке, що буде вам не до душі. Можливо, це буде дрібна риса, на зразок поганої звички, але ймовірно й те, що ви станете свідком його жадібності, заздрощів, дріб’язковості й так далі. Що ж, єдиний випадок – не привід робити глобальні висновки. Якщо це дійсно виняток, а не правило, не варто робити з мухи слона, залиште доки собі свої спостереження.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Водолій

Карта дня: “Справедливість”

Сьогодні за бажанням ви зумієте знайти спільну мову і домовитися з ким завгодно! Більше того, ви будете здатні схилити оточуючих до своєї думки і переконати в своїй правоті. Скористайтеся цим шансом, щоб просунути свій проект, провести відповідальні переговори або захистити свої інтереси. Карта дня попереджає вас про те, що сьогодні ви можете стати учасником конфліктів і спірних ситуацій, але перемога неодмінно залишиться за вами.

Гороскоп на 6 жовтня 2021 року – Риби

Карта дня: Туз жезлів. “Успіх”

Сьогодні для вас день успішного початку в усіх сферах, як-от бізнес, робота, кар’єра чи особисте життя. Проекти, розпочаті або задумані сьогодні, з часом можуть принести хороші плоди. Обставини як ніколи сприяють вам: для вас настав чудовий час, щоб почати втілювати в життя свої найсміливіші, амбітні плани і проекти. Те, чого ви прагнете, обов’язково збудеться і принесе рясні плоди. Але вода сама не потече під лежачий камінь: щоб досягти бажаного, вам варто проявити рішучість, наполегливість і творчий підхід.