Докладний гороскоп на тиждень з 4 до 10 жовтня 2021 року склала астролог Анастасія Коритцева.

Головна подія тижня – молодик 6 жовтня. Він забарвлений енергією Марса, руху і досягнення цілей. Гарний час, щоб переглянути свої цілі та спробувати інші способи їх досягнення, які будуть значно відрізнятися від попередніх. Однак це несприятливий період для укладення договорів, угод, контрактів. Втім, як завжди, важливіше розглянути індивідуальний гороскоп.

7 жовтня Венера переходить у знак Стрільця. Потроху починають відпускати тривожність, ревнощі й сильні емоційні переживання.

Гороскоп для Овнів

Ваша увага буде зосереджена на партнерських взаєминах. Можуть переглядатися укладені раніше договори, якщо йдеться про ділові стосунки. В особистому житті також може бути багато спілкування, будуть згадуватися гріхи одне одного. Однак ці розмови дійсно можуть прояснити стосунки і сприятимуть досягненню порозуміння. Особливо плідним з цього погляду може виявитися кінець тижня.

Гороскоп для Тельців

До 7 жовтня ще залишаються актуальними теми ревнощів, переживань. Можливі зустрічі з новими людьми, знайомства, які виявляться цінними. У другій половині тижня увага зміщується на теми зобов’язань, зокрема фінансові. Це правильний час для повернення боргів, для того, щоб просити про повернення грошей. З другої половини тижня дещо вирівнюються ситуації на роботі. Якщо ви керуєте колективом, то це гарний час для того, щоб поставити нові завдання, цілі та проговорити з командою напрямок, в якому ви рухаєтеся.

Гороскоп для Близнюків

У вас на початку тижня є можливість виправити помилки, яких ви припустилися ще в 20-х числах вересня. Можливо, будуть по-новому укладені старі договори. Зверніть увагу на своїх дітей цього тижня. Проведіть з ними якомога більше часу, пограйтеся. Також займіться тим, що вам подобається – це джерело вашого ресурсу. Більшість обставин перебуватимуть під вашим контролем, хоч справи і не йтимуть дуже м’яко. Однак багато що можна встигнути зробити, можливо, навіть те, що не планували. Загалом позитивний тиждень.

Гороскоп для Раків

Перші три дні для вас можуть бути досить складними. Ви можете відчувати занепад сил. Добре було б у цей час уникати надмірних навантажень. Можливі напружені розмови, особливо з керівництвом. Четвер ще може бути досить тривожним, а ось п’ятниця, субота й неділя підходять для того, щоб відпочити і провести час із сім’єю.

Гороскоп для Левів

Для вас особливе значення матимуть стосунки з партнерами. Можливі цікаві й цінні поїздки. Гарний час для навчання, проведення якихось семінарів, курсів, якщо вам є чим поділитися з людьми. Наприкінці тижня, з п’ятниці до неділі можливі цікаві зустрічі, тож не відмовляйтеся, якщо вас будуть кудись кликати.

Гороскоп для Дів

Для вас головне застереження – не витрачайте багато грошей, не робіть великих вкладень. Варто переглянути свій бюджет, можливо, обставини змусять вас це зробити. Це не означає, що ви щось втратите або зменшиться рівень доходу, але потрібна особлива увага до фінансів. Зате наприкінці тижня можна трохи видихнути і присвятити час приємним справам, відпочинку, сім’ї.

Гороскоп для Терезів

Для вас найважливішими будуть питання самоіндентіфікації, визначення особистих цілей. Зверніть увагу на своє тіло, здоров’я, це того варте. До того ж у вас зараз починаються дні народження, тому це хороший період, щоб поставити цілі на рік. Ви зараз помітні, яскраві, особливо в першу половину тижня. Можуть бути цікаві зустрічі, зокрема особисті. З грошима зараз будьте обережнішими, їх легко втратити, а також не помітити, куди вони поділися. Також будьте пильними, тому що є ризик крадіжки.

Гороскоп для Скорпіонів

Ви зараз переживаєте досить бурхливий час. Багато що може йти не так, як хотілося б. Потрібен уважний підхід до справ, важливо збирати максимум інформації, перш ніж погоджуватися на якісь проекти. В особистих стосунках перша половина тижня романтична і пристрасна, а друга – більш спокійна, але не менш цікава. Під кінець тижня ви можете відчути якесь полегшення щодо фінансів.

Гороскоп для Стрільців

Найбільші труднощі для вас може викликати спілкування з друзями. Колеги та однодумці можуть сперечатися, вимагати якоїсь уваги, на яку вам зараз просто не вистачає енергії. Важливо бути тактовними, не вдаватися в суперечки без причини. До кінця тижня Венера входить у ваш знак, а це означає, що ви відчуєте себе більш гармонійно, тим більше, це тенденція на найближчі три з половиною тижні.

Гороскоп для Козерогів

Цей тиждень – логічне продовження попереднього. Дуже багато питань вирішується на роботі. Ймовірно, ви привертаєте увагу керівництва, тому варто ретельніше виконувати свою роботу, бути готовим у будь-який час відзвітувати про неї. Можливо, доведеться займатися розподілом бюджету, вирішувати питання з фінансами, які належать не вам, а іншим людям.

Гороскоп для Водоліїв

У вас зараз досить активний період розвитку і навчання, зростання кваліфікації. З другої половини тижня може бути якесь полегшення, ви менше будете залежати від вимог керівництва. Ймовірно, у вас зараз великі плани і проекти. Однак не поспішайте, розвивайте їх поступово, пам’ятаючи про те, що зараз ретроградний Меркурій. Він вимагає повернення до минулого, особливої ​​уваги до деталей.

Гороскоп для Риб

Зверніть увагу на здоров’я, особливо якщо ви залучені до якихось ризикованих видів діяльності. Обережніше, не варто брати на себе дуже багато – це стосується і фізичних навантажень, і фінансових зобов’язань. Ваші особисті гроші перебувають під загрозою, тому перевірте паролі, пін-коди, постарайтеся убезпечити свої рахунки. Стосунки в парі можуть трохи компенсувати складнощі з фінансами. Загалом, ви можете сховатися від неприємностей цього тижня у стосунках з людиною, якій довіряєте.