Гороскоп на Новолуние 6 октября 2021 для каждого знака зодиака составила участница 21-го сезона Битвы экстрасенсов (СТБ) Мария Тихая.

Сегодня лунная активность повышена. Влияние Луны на человека выражается в том, что мы становимся более эмоциональными и чувствительными. Старайтесь не принимать все близко к сердцу, ведь завтра будет новый день и все будет хорошо.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Овен

Карта дня: Смерть перевернутая. “Старт и финиш”

Бывают такие дни, когда события буквально выбивают вас из колеи, и сегодня как раз такой случай. Как бы вы ни пытались изменить ситуацию в свою пользу, у вас это вряд ли получится. Скорее наоборот, чем энергичнее будут ваши усилия, тем теснее будет смыкаться вокруг вас кольцо проблем. Карта дня говорит, что лучший способ изменить все это — не принимать поспешных решений и не делать резких шагов. Расслабьтесь и пустите дела на самотек. Впоследствии все обязательно встанет на свои места.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Телец

Карта дня: Шестерка мечей. “Трудности позади”

Сегодня день обещает вам изменения. Если в последнее время вас что-то мучило или беспокоило, то сегодня вы можете расслабиться, от вас уже ничего не зависит. Все, что вы могли сделать, вы сделали; все, что могли сказать, сказали. Теперь вам остается только ждать, каким окажется результат. Карта дня говорит о том, что даже если вопрос решится не так, вы ожидали, вы все равно почувствуете облегчение, а в будущем сумеете даже извлечь из этого пользу.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Близнецы

Карта дня: Дьявол. “Быть или не быть”

Сегодня перед вами возникнет соблазн, которому вам будет трудно противостоять. Это может быть связано с желанием нарушить какое-либо правило или запрет — например, съесть пирожное, сидя на диете, пренебречь своим профессиональным долгом или пойти на обман. А может быть, соблазн будет связан с симпатичным лицом противоположного пола. В любом случае, прежде чем решиться на опрометчивый шаг, карта дня Дьявол призывает вас посмотреть на нее и вспомнить о последствиях: они могут быть совсем не безобидными.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Рак

Карта дня: Башня. “Хаос”

Сегодня очень неблагоприятный день. Все, что вы задумали, может упасть. Даже дела, в которых вы полностью уверены, сегодня может ожидать полный провал. Карта дня говорит о том, что все это может произойти по независящим от вас причинам, поэтому даже если вы все делаете правильно, сегодня не планируйте ответственных мероприятий и дел. Хуже времени для любых начинаний, чем этот день, трудно себе представить. Но не грустите, ведь все наладится и новый день наступит.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Лев

Карта дня: Король пентаклей. “Хозяин жизни”, “Властелин денег”

Сегодня день предоставляет вам отличные возможности для того, чтобы разбогатеть. Ну, или, по крайней мере, значительно улучшить свое материальное положение. Чтобы в вашей судьбе произошли положительные сдвиги, вам всего лишь не нужно портить отношения с людьми, от которых зависит ваше процветание, — в первую очередь, с вашим начальством. Карта дня говорит о том, что сегодня у вас будет шанс испытать на себе благосклонность тех, кто выше вас по рангу. Не упустите свой шанс воспользоваться этим удачным моментом!

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Дева

Карта дня: Тройка жезлов. “Начало нового этапа”

Сегодня в вашей жизни начинается новый, очень продуктивный и благоприятный этап. Ваши планы уже начали реализовываться, а в будущем они обещают принести прекрасные результаты. Однако ничего не будет даваться даром, как по мановению волшебной палочки: только ваша энергичность, сообразительность и энтузиазм смогут впоследствии дать вам все, к чему вы стремитесь. Кроме того, карта дня говорит: важную роль в достижении вашей цели будет играть сотрудничество с другими людьми — партнерами, клиентами, коллегами. Ваше умение находить общий язык и общие интересы обязательно приведет вас к успеху.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Весы

Карта дня: Королева жезлов. “Высокое покровительство”

Сегодня замечательный день: любые ваши начинания обещают быть очень успешными! Особенно это касается всего, что связано с деньгами, карьерой и работой, но может также относиться к вашей личной жизни. Карта дня указывает на то, что большую помощь и поддержку сегодня вам может предоставить женщина, которая занимает высокую должность. Благодаря ее помощи или советам вы сумеете справиться со сложным делом и хорошо себя зарекомендуете в глазах начальства и коллег.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Скорпион

Карта дня: Королева пентаклей. “Состоятельность”

Сегодня судьба для вас обещает быть щедрой на подарки! Приготовьтесь к тому, что ваше материальное положение может улучшиться. Вас могут ожидать прибыль, заманчивые предложения, новые денежные перспективы. Карта дня говорит, что хорошие новости могут прийти со стороны женщины (вашей начальницы, коллеги, знакомой), которая сегодня вольно или невольно сыграет для вас роль настоящей доброй феи, обеспечив приятную прибавку в вашем кошельке.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Стрелец

Карта дня: Девятка жезлов. “Готовность ко всему”

Сегодня день может показаться очень напряженным. В воздухе будет отчетливо “пахнуть грозой”, и все, что вам останется делать — это быть начеку и терпеливо ждать развития событий. Предсказание карты дня может касаться и вашей работы, и личной жизни. Рано или поздно ситуация “взорвется”, но сегодня это вряд ли произойдет. Впрочем, карта говорит о том, что ваша осторожность, внимательность и настойчивость помогут вам выбрать правильный курс. Вы сумеете отгородиться от проблем, защитить свои интересы и практически без потерь перенести любую грозу.

Гороскоп на 6 октября 2021 — Козерог

Карта дня: Рыцарь кубков перевернутый. “Сила чувств”

Сегодня сложный день для любовных отношений — их ждет проверка на прочность. Причиной этому может стать ваш любимый человек, который вольно или невольно спровоцирует ваш гнев или подозрительность. Карта дня говорит о том, что вы можете узнать о нем что-то такое, что придется вам не по вкусу. Возможно, это будет мелкая черта, вроде дурной привычки, но может быть, вы станете свидетелем его жадности, зависти, мелочности и так далее. Что же, единственный случай — не повод делать глобальные выводы. Если это действительно исключение, а не правило, не стоит делать из мухи слона, оставьте пока свои наблюдения при себе.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Водолей

Карта дня: “Справедливость”

Сегодня при желании вы сумеете найти общий язык и договориться с кем угодно! Более того, вы будете способны склонить окружающих к своей точке зрения и убедить в своей правоте. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы продвинуть свой проект, провести ответственные переговоры или защитить свои интересы. Карта дня предупреждает вас о том, что сегодня вы можете стать участником конфликтов и спорных ситуаций, но победа непременно останется за вами.

Гороскоп на 6 октября 2021 года — Рыбы

Карта дня: Туз жезлов. “Успех”

Сегодня для вас день успешных начинаний во всех областях, будь то бизнес, работа, карьера или личная жизнь. Проекты, начатые или задуманные сегодня, со временем могут принести хорошие плоды. Обстоятельства как никогда способствуют вам, для вас наступило замечательное время, чтобы начать воплощать в жизнь свои самые смелые, амбициозные планы и проекты. То, к чему вы стремитесь, обязательно сбудется и принесет богатые плоды. Но вода сама не потечет под лежачий камень: чтобы достичь желаемого, вам стоит проявить решительность, настойчивость и творческий подход.