Місячний календар на жовтень 2021 передбачає багато сприятливих та продуктивних днів.

Фази Місяця впливають безпосередньо на поведінку, настрій та самопочуття людини. За допомогою календаря ви зможете дізнатися про циклічні зміни фаз Місяця і місячних днів, а також рекомендації щодо справ та планів.

Він зорієнтує, коли краще заводити нові знайомства, з’ясовувати стосунки, організовувати поїздку. А також допоможе грамотно побудувати свої плани на будь-який день місяця.

Фази Місяця у жовтні 2021 року

1-5 жовтня – спадаючий Місяць

6 жовтня – Молодик

7-19 жовня – зростаючий Місяць

20 жовтня – повний Місяць

21-21 жовтня – спадаючий Місяць.

Місячний астропрогноз на 1 жовтня

У цей день небажано займатися активною діяльністю, починати нові справи, змінювати місце роботи чи подорожувати.

Краще виконувати невеликі рутинні завдання, для вирішення яких не потрібно багато сил. Можна будувати плани на майбутнє.

Місячний астропрогноз на 2 жовтня

Несприятливий час для будь-яких починань, важливих справ, активної діяльності. Краще займатися рутинною роботою.

Місячний астропрогноз на 3 жовтня

Сприятливий день для будь-якої діяльності. Можна сміливо запускати нові проекти, виконувати поточні складні справи, обговорювати з керівництвом дрібні питання, змінювати рід діяльності.

Місячний астропрогноз на 4 жовтня

Вдала пора для будь-яких починань. Також можна вирішувати поточні питання, завершувати “старі” справи, виконувати фінансові операції. Небажано контактувати з керівництвом без необхідності.

Місячний астропрогноз на 5 жовтня

В цей день не варто займатися активною діяльністю, починати нові справи. Краще приділити час рутинним нескладним завданням.

Місячний астропрогноз на 6 жовтня

Вдалий час для підбиття підсумків, завершення важливих справ та виконання дрібної роботи по дому. Несприятлива пора для будь-якого спілкування. Тому краще провести час на самоті і відпочити перед новим місячним циклом.

Місячний астропрогноз на 7 жовтня

День підходить для будь-яких починань. Переговори, зустрічі, нові ділові контакти в цей період будуть успішними.

Місячний астропрогноз на 8 жовтня

Обмірковувати і будувати нові плани, вирішувати важливі питання не варто. Робочими справами рекомендується займатися у звичайному режимі – в цей день протипоказані будь-яка пасивність і лінощі.

Місячний астропрогноз на 9 жовтня

День краще провести наодинці з собою і своїми думками. Він ідеально підходить для домашніх справ, торгівлі, вирішення фінансових питань. Не варто ухвалювати поспішні рішення.

Місячний астропрогноз на 10 жовтня

Пасивний день. Небажано заводити нові знайомства та відправлятися у подорож. Краще побути наодинці зі своїми думками.

Місячний астропрогноз на 11 жовтня

Небажано починати нові справи. Варто закінчити всі старі проекти і планувати майбутні. Це несприятливий час для вирішення робочих питань.

Місячний астропрогноз на 12 жовтня

Вдалий день для будь-якої діяльності, нових починань та проектів. Гарний час для вирішення складних робочих питань.

Місячний астропрогноз на 13 жовтня

Сприятливий час для активної діяльності. День краще присвятити завершенню поточних проектів, а планувати слід тільки дрібні нові справи.

Місячний астропрогноз на 14 жовтня

Гарний час для продовження розпочатих справ і виконання нових. Бажано не працювати в цей період в поодинці – енергії для ефективної діяльності може не вистачити. Краще всі справи вирішувати колективно.

Місячний астропрогноз на 15 жовтня

Негативний час для нових починань. Варто зайнятися дрібними справами і не розвивати активну діяльність. Вирішувати робочі питання краще самостійно.

Місячний астропрогноз на 16 жовтня

Період позитивної енергії. У цей час добре починати нові і продовжувати поточні проекти, здійснювати масштабні грошові операції.

У цей період можна шукати нових партнерів, спілкуватися з керівництвом, родичами, зміцнювати стосунки з другою половинкою.

Місячний астропрогноз на 17 жовтня

Несприятливий період для нових проектів і вирішення важливих питань. Він підходить для закінчення розпочатих справ. Сьогодні проявляються результати виконаної з початку місяця роботи.

Місячний астропрогноз на 18 жовтня

Час пасивної енергії. У цей день небажано починати нові справи і продовжувати старі. Рекомендується провести його в роздумах і відновленні душевної рівноваги.

Місячний астропрогноз на 19 жовтня

Не варто починати нові справи. Краще виконувати поточні завдання та працювати колективно.

Місячний астропрогноз на 20 жовтня

Це найбільш вдалий час для рішучих кроків. У цей період варто братися за великі і масштабні проекти, важливі справи. Можна відкривати власний бізнес.

Місячний астропрогноз на 21 жовтня

Енергетично сильний день. У цей період потрібно бути вкрай обережним, оскільки енергію цього дня важко направити в потрібне русло. Успіх приносять дрібні рутинні справи або досягнення давно запланованої мети.

Місячний астропрогноз на 22 жовтня

Небажано розвивати активну діяльність, починати великі і важливі справи. Краще виконувати рутинні і неквапливі завдання.

Місячний астропрогноз на 23 жовтня

Небажано починати нові масштабні справи. В цей час можна виконувати поточні завдання, планувати майбутні проекти і проводити ділові переговори.

Місячний астропрогноз на 24 жовтня

Не рекомендується починати масштабні справи. Бажано вирішувати поточні питання з мінімальною відповідальністю. Несприятливий час для будь-якого спілкування.

Місячний астропрогноз на 25 жовтня

Не рекомендується починати нові справи. Бажано виконувати поточні завдання і не планувати грандіозні події на цей період.

Місячний астропрогноз на 26 жовтня

Сприятлива пора для активної діяльності. У цей період не рекомендується відпочивати – Місяць вимагає активних дій і дає для цього достатньо енергії.

Місячний астропрогноз на 27 жовтня

Місяць дає багато енергії для звершень. У цей день будь-яка діяльність принесе успіх. Сил вистачить на все – втома не відчуватиметься. Можна сміливо починати нові проекти, шукати ділових партнерів, проводити фінансові операції.

Місячний астропрогноз на 28 жовтня

Несприятливий період для нових починань. Краще витратити його на навчання, переосмислення життєвих планів. У цей день можуть приходити в голову нові думки та ідеї – їх варто запам’ятати, обміркувати і втілити пізніше.

Місячний астропрогноз на 29 жовтня

Небажано займатися активною діяльністю через негативну енергетику дня. Не варто починати нічого нового, шукати ділові контакти, інвестувати у ризиковані справи. Краще займатися рутинною діяльністю.

Місячний астропрогноз на 30 жовтня

Ідеальна пора для будь-яких починань, активних справ, вирішення неоднозначних і ризикованих питань. У цей період пробуджується прихована сила для змін у житті. Енергетику дня добре використовувати як для роботи, так і для сім’ї або спілкування.

Місячний астропрогноз на 31 жовтня

Життя переходить у повільний темп. Це пора пасивності і відпочинку. У цей період небажано займатися активною діяльністю, починати нові справи, міняти місце роботи.