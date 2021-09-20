Місячний календар стрижок на жовтень 2021 допоможе підібрати сприятливу дату для походу до перукарні або до особистого майстра. Розумний підбір потрібної дати дозволить не тільки вплинути на свій зовнішній вигляд, але і поліпшити матеріальний і духовний стан, а також налагодити та зміцнити стосунки з близькими.

Факти ICTV підготували календар стрижок на жовтень 2021 для вдалого походу до перукарні.

Місячний астропрогноз на 1 жовтня

Це максимально несприятливий день для стрижки — він обіцяє погіршення зору та уповільнення росту волосся.

Місячний астропрогноз на 2 жовтня

Чудовий день для поновлення зачіски, а також для експериментів із зовнішнім виглядом волосся. Можна спробувати новий відтінок або навіть колір, а також здивувати своїх близьких унікальним образом.

2 жовтня вважається одним із найсприятливіших днів ​​для походу до перукарні в цьому місяці.

Місячний астропрогноз на 3 жовтня

Цей день теж сприятливий для стрижки — можна спробувати навіть хімічну завивку або просто змінити колір волосся.

Відвідування перукарні 3 жовтня принесе багато радості та світлих моментів у ваше життя.

Місячний астропрогноз на 4 жовтня

Також сприятливий день для стрижки — волосся стане помітно міцнішим.

Відвідування стиліста позитивно вплине на ваше особисте життя і роботу.

Місячний астропрогноз на 5 жовтня

Цей день вважається оптимальним для зміни іміджу. Кращої дати для зміни образу в жовтні не знайдеться.

Однак стригтися не рекомендується — похід до перукаря може призвести до неприємної зустрічі.

Місячний астропрогноз на 6 жовтня

6 жовтня чудово підійде для повітряних зачісок — стан волосся при цьому не постраждає.

Стригтися вкрай не рекомендується — йдеться про серйозні неприємності, включно зі смертельною загрозою і нещастям.

Фарбувати волосся теж не варто — в крайньому випадку можна використовувати лише натуральні барвники.

Місячний астропрогноз на 7 жовтня

Зміна зачіски ніяк не вплине на життя і стан волосся, а стрижка негативно позначиться на взаєминах з близькими.

У цей день можна фарбувати волосся і робити оздоровчі процедури — результат гарантовано.

Місячний астропрогноз на 8 жовтня

Краще відмовитися від зміни зачіски — цей день може принести низку невдач.

Стригти волосся теж не варто — можуть з’явитися непередбачені розтрати.

Місячний астропрогноз на 9 жовтня

Відвідування перукаря може негативно позначитися на особистому житті. Стрижка 9 жовтня може помітно підвищити ризик захворювання горла.

Місячний астропрогноз на 10 жовтня

Рекомендується зміна образу. Однак зі стрижкою доведеться почекати — похід до майстра може негативно позначитися на психологічному стані.

Місячний астропрогноз на 11 жовтня

Це дуже сприятливий день для стрижки — астрологи прогнозують позитивні зміни в житті та матеріальному стані.

Волосся також набереться сил.

Місячний астропрогноз на 12 жовтня

У цей день можна стригтися, але краще відмовитися від зміни зачіски. Стрижка помітно прискорить ріст волосся.

Місячний астропрогноз на 13 жовтня

Чудовий день для найбожевільніших експериментів — варто спробувати те, на що не наважувалися роками.

Астрологи рекомендують стригти волосся і фарбувати його у звичні відтінки.

Місячний астропрогноз на 14 жовтня

Цей день стане справжнім порятунком для тих, хто незадоволений зростанням свого волосся.

Також можна змінити імідж — стрижка сприятливо вплине і на здоров’я локонів.

Місячний астропрогноз на 15 жовтня

У цей день стрижку краще відкласти — похід до фахівця може призвести до облисіння і загального погіршення здоров’я.

Місячний астропрогноз на 16 жовтня

Стрижку доведеться відкласти, як і миття голови — астрологи попереджають про можливі погіршення здоров’я.

Місячний астропрогноз на 17 жовтня

Нова стрижка покращить вашу інтуїцію, а нова фарба довго триматиметься на пасмах.

Місячний астропрогноз на 18 жовтня

У цей день лупа з’явиться у тих, хто вирішив сходити до перукаря. Не найвдаліший день для стрижок.

Місячний астропрогноз на 19 жовтня

Рекомендується як змінювати імідж, так і фарбувати волосся й робити оздоровчі процедури.

Місячний астропрогноз на 20 жовтня

Стрижка позитивно вплине на матеріальний стан. Астрологи також рекомендують ретельно зачесатися і заохочують зміну іміджу.

Місячний астропрогноз на 21 жовтня

Похід до майстра не рекомендується — стрижка негативно вплине на емоційний стан, а також значно сповільнить зростання волосся.

Місячний астропрогноз на 22 жовтня

Нейтральний день для будь-яких стрижок. Рекомендується дочекатися слушного дня, якщо є така можливість. Маніпуляції з зачіскою помітно підвищать шанс ухвалення неправильних рішень.

Місячний астропрогноз на 23 жовтня

Черговий нейтральний день для змін. Рекомендується стригтися тим, хто хоче поекспериментувати з довжиною локонів.

Однак захоплюватися не варто — подібна процедура може негативно вплинути на загальний стан здоров’я.

Місячний астропрогноз на 24 жовтня

Нейтральний день для стрижок — волосся не постраждає після відвідування перукарні, але процедура може призвести до ухвалення неправильних рішень.

Місячний астропрогноз на 25 жовтня

Сприятливий день — похід до майстра забезпечить прискорене зростання волосся, а стрижка привабить до вас довголіття.

Зміни також сприяють зміцненню коренів.

Місячний астропрогноз на 26 жовтня

Вкрай не рекомендується займатися своїм волоссям. Воно стане неслухняним, а миття не принесе очікуваного ефекту.

Варто відмовитися від походу до фахівця.

Місячний астропрогноз на 27 жовтня

У цей день краще відмовитися від миття голови — це варто зробити заздалегідь. Однак стрижка або зміна зачіски вітається — ці процедури позитивно вплинуть на матеріальний стан.

Місячний астропрогноз на 28 жовтня

Нейтральний день для відвідування перукарні — вдалий час для проведення експериментів з кольором шевелюри.

Не варто робити нову стрижку — волосся буде неслухняним навіть у руках професіонала.

Місячний астропрогноз на 29 жовтня

Один із найсприятливіших днів для стрижок.

Похід до фахівця позитивно вплине на добробут. Астрологи також рекомендують реалізувати свої ідеї — в цей день можна експериментувати.

Місячний астропрогноз на 30 жовтня

Нейтральний день для стрижок. Стригти волосся досить ризиковано, але змінювати імідж можна. Чудова можливість для тих, хто хоче внести зміни у своє життя.

Місячний астропрогноз на 31 жовтня

Нейтральний день для будь-яких стрижок. Похід до стиліста може негативно вплинути на зір. Однак волосся фарбувати можна — це не спричинить негативного впливу.

Факти ICTV також підготували місячний календар на 2021 рік.

Наприклад, 20 жовтня вважається вдалим днем ​​для прояву рішучості, а також продовження або старту проектів, кампаній. Не варто зосереджуватися на грандіозних планах – краще приділити увагу дрібним завданням.