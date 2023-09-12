Гороскоп на 13 вересня 2023 року попереджає про потужний день для родових практик, вираження поваги Роду.

Засвітіть свічку за предків і попросіть їх прибрати перешкоди, що стоять на вашому шляху, заважають вашому зростанню, процвітанню у важливих для вас сферах.

Наведіть лад, розберіть хоча б одну полицю у Північному секторі вашої квартири. За прогнозом університету Нікіфорових, добре також зайнятися віртуальним розчищенням ваших гаджетів, видаляючи все непотрібне, систематизуючи решту.

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Добре поміркувати на тему розкоші та комфорту, вашого ставлення до них. Добре дізнатися про ваші типові родові сценарії щодо багатства та грошей.

Згідно з гороскопом на 13.09.2023, у цей день:

можна – розпочинати лікування, віддавати борги;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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