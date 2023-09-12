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Наведите порядок дома: гороскоп на 13 сентября 2023 года

12 сентября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 сентября 2023 года предупреждает о мощном дне для родовых практик, выражения уважения Роду.

Зажгите свечу за предков и попросите их убрать препятствия, стоящие на вашем пути, мешающие вашему росту, процветанию в важных для вас сферах.

Наведите порядок, разберите хотя бы одну полку в Северном секторе вашей квартиры. По прогнозу университета Никифоровых, хорошо также заняться виртуальной расчисткой ваших гаджетов, удаляя все ненужное, систематизируя остальное.

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Хорошо поразмышлять на тему роскоши и комфорта, вашего отношения к ним. Хорошо узнать о ваших типичных родовых сценариях в отношении богатства и денег.

Согласно гороскопу на 13.09.2023, в этот день:

  • можно — начинать лечение, отдавать долги;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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