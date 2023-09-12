Гороскоп на 13 сентября 2023 года предупреждает о мощном дне для родовых практик, выражения уважения Роду.
Зажгите свечу за предков и попросите их убрать препятствия, стоящие на вашем пути, мешающие вашему росту, процветанию в важных для вас сферах.
Наведите порядок, разберите хотя бы одну полку в Северном секторе вашей квартиры. По прогнозу университета Никифоровых, хорошо также заняться виртуальной расчисткой ваших гаджетов, удаляя все ненужное, систематизируя остальное.
Хорошо поразмышлять на тему роскоши и комфорта, вашего отношения к ним. Хорошо узнать о ваших типичных родовых сценариях в отношении богатства и денег.
Согласно гороскопу на 13.09.2023, в этот день:
- можно — начинать лечение, отдавать долги;
- неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.
Гороскоп для всех знаков зодиака на сентябрь 2023 года
Финансовый гороскоп на 2023 год