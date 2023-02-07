Гороскоп на 8 лютого 2023 року радить бути вимогливим і наполегливим, але не передайте куті меду. Цей день – гарний час, аби переконати інших і довести свою точку зору.
За прогнозом університету Нікіфорових, 8 лютого варто додати елементи творчості та креативу у вирішення звичних завдань. Це не лише дозволить легше з ними впоратися, а й підвищить вашу загальну ефективність.
Навряд чи вдасться слідувати чітким планам, тож спонтанність стане найкращим планом на цей час.
Важливе та серйозне ліпше втілювати до 14:00, далі варто займатися поточними проєктами та справами.
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Згідно з гороскопом на 08.02.2023, у цей день:
- можна після 16:43 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорожі;
- несприятливо після 16:43 – давати гроші в борг.
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