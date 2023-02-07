Гороскоп на 8 февраля 2023 года советует быть требовательным и упорным, но не переборщить. Этот день – хорошее время, чтобы переубедить других и доказать свою точку зрения.
Согласно прогнозу университета Никифоровых, 8 февраля стоит добавить элементы творчества и креатива в решение привычных задач. Это не только позволит легче с ними справиться, но и повысит вашу общую эффективность.
Вряд ли удастся следовать четким планам, спонтанность станет лучшим планом на это время.
Важное и серьезное лучше воплощать до 14:00, дальше следует заниматься текущими проектами и делами.
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Согласно гороскопу на 08.02.2023, в этот день:
- можно после 16:43 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествия;
- неблагоприятно после 16:43 – давать деньги в долг.
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