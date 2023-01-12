Гороскоп на 13 січня 2023 року не радить розпочинати важливі справи.

За прогнозом університету Нікіфорових, попри те, що енергетика дня добра, важливому кармічному насінню зійти не вдасться.

Придумайте собі нагороду за закінчення робочого тижня. І тут зовсім не має значення, чи ви ходите на роботу щодня, або ж ви мама, яка доглядає дитину, – це так само важлива і напружена робота.

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Нехай це буде щось просте, але те, що дасть вам радості, розслабить вас і дозволить відчути любов до себе. Буде чудово, якщо вдасться підключити вашого партнера до виконання цієї рекомендації. Також підійде допомога подруги чи іншої близької людини. Не забувайте подякувати і теж зробити щось натомість.

Найпростіше і найлегше – масаж рук із ніжним кремом або маслом, без гаджетів, зосередившись на кожному русі та відчутті.

Згідно з гороскопом на 13.01.2023, у цей день:

можна – одягати новий одяг, розпочинати подорожі;

можна після 14:47 – стригти волосся;

несприятливо весь день – підрізати нігті.

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