Гороскоп на 13 января 2023 года не советует начинать важные дела.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, несмотря на то, что энергетика дня добрая, важным кармическим семенам взойти не удастся.

Придумайте себе награду по окончании рабочей недели. И здесь совсем не имеет значения, ходите ли вы на работу каждый день, или вы мама, которая ухаживает за ребенком, – это так же важная и напряженная работа.

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Пусть это будет что-нибудь простое, но то, что даст вам радости, расслабит вас и позволит почувствовать любовь к себе. Будет здорово, если удастся подключить вашего партнера к выполнению этой рекомендации. Также подойдет помощь подруги или другого близкого человека. Не забывайте поблагодарить и тоже сделать что-то взамен.

Самое простое и легкое – массаж рук с нежным кремом или маслом, без гаджетов, сосредоточившись на каждом движении и ощущении.

Согласно гороскопу на 13.01.2023, в этот день:

можно – одевать новую одежду, начинать путешествия;

можно после 14:47 – стричь волосы;

неблагоприятно весь день – подрезать ногти.

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