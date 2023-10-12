Гороскоп на 13 жовтня 2023 року радить спланувати свій день так, щоб не опинитися на вулиці в період сонячного затемнення або хоча б під час його піку.

За прогнозом університету Нікіфорових, загалом енергетика дня досить легка, але, звісно, вплив затемнення вже починає відчуватися. Особливо надвечір емоційно може бути непросто.

Зробіть щось руками, задіявши дрібну моторику, наприклад виконайте мудри – це добре стабілізує та підтримає вас.

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Згідно з гороскопом на 13.10.2023, у цей день:

сприятлива благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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