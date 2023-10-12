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Под вечер будет непросто: гороскоп на 13 октября 2023 года

12 октября 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 октября 2023 года советует спланировать свой день так, чтобы не оказаться на улице в период солнечного затмения или хотя бы во время его пика.

По прогнозу университета Никифоровых, в целом энергетика дня достаточно легкая, но, конечно, влияние затмения уже начинает ощущаться. Особенно под вечер эмоционально может быть непросто.

Сделайте что-то руками, задействовав мелкую моторику, например, выполните мудры — это хорошо стабилизирует и поддержит вас.

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Согласно гороскопу на 13.10.2023, в этот день:

  • благоприятна благотворительность;
  • неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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