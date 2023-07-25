Гороскоп на 26 липня 2023 року обіцяє непоганий час до полудня, але сфера стосунків і комунікацій зараз перебуває не в кращому стані: набирайтеся терпіння, якщо вас чекають переговори, а обговорення важливих особистих питань варто відкласти.

За прогнозом університету Нікіфорових, 26 липня гарний момент для медитативних практик, чудово знайти можливість помовчати кілька годин, вийти на прогулянку без гаджетів хоча б на 15 хвилин.

Після полудня добре навести лад у Північному секторі вашої квартири чи офісу, прибрати все зайве з фізичного та віртуального робочого столу, викинути старі чеки, розсортувати сплачені рахунки.

Згідно з гороскопом на 26.07.2023, у цей день:

сприятливо до 13:22 – стригти волосся, одягати новий одяг;

сприятливо після 13:22 – віддавати борг, розпочинати лікування;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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