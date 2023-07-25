Гороскоп на 26 июля 2023 года обещает неплохое время до полудня, но сфера отношений и коммуникаций сейчас находится не в лучшем состоянии: набирайтесь терпения, если вам предстоят переговоры, а обсуждение важных личных вопросов стоит отложить.

По прогнозу университета Никифоровых, 26 июля хороший момент для медитативных практик, прекрасно найти возможность помолчать несколько часов, выйти на прогулку без гаджетов хотя бы на 15 минут.

После полудня хорошо навести порядок в Северном секторе вашей квартиры или офиса, убрать все лишнее с физического и виртуального рабочего стола, выбросить старые чеки, рассортировать оплаченные счета.

Согласно гороскопу на 26.07.2023, в этот день:

благоприятно до 13:22 — стричь волосы, надевать новую одежду;

благоприятно после 13:22 — отдавать долг, начинать лечение;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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