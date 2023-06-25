Гороскоп на 26 червня 2023 року попереджає про добру енергетику дня, особливо після 09:49.

За прогнозом університету Нікіфорових, у цей день можна зайнятися важливим і новим, почати здійснювати заплановане раніше. Є певний ступінь емоційності, агресивності, тож намагайтеся спокійніше сприймати ситуації, що йдуть не за планом.

Добре йтиме скрупульозна, монотонна робота, особливо вся діяльність, де необхідна ручна праця.

Зробіть своїм близьким масаж, цього дня він матиме особливу цілющу силу. Чудовим буде і самомасаж, особливо області живота, якщо у вас є проблеми із травленням чи здуттям.

Згідно з гороскопом на 26.06.2023, цього дня:

можна до 10:49 – одягати новий одяг;

сприятливо після 10:12 – стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож;

несприятливо весь день: обрізати нігті.

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