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Монотонная работа будет идти как по маслу: гороскоп на 26 июня 2023 года

25 июня 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 26 июня 2023 года предупреждает о хорошей энергетике дня, особенно после 09:49.

По прогнозу университета Никифоровых, в этот день можно заняться важным и новым, начать осуществлять запланированное ранее. Есть определенная степень эмоциональности, агрессивности, поэтому старайтесь спокойнее воспринимать ситуации, идущие не по плану.

Хорошо будет идти скрупулезная, монотонная работа, особенно вся деятельность, где необходим ручной труд.

Сделайте своим близким массаж, в этот день он будет иметь особую целебную силу. Замечательным будет и самомассаж, особенно области живота, если у вас есть проблемы с пищеварением или вздутием.

Согласно гороскопу на 26.06.2023, в этот день:

  • можно до 10:49 — надевать новую одежду;
  • благоприятно после 10:12 — стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие;
  • неблагоприятно весь день: обрезать ногти.

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