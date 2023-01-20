Молодий місяць – період оновлення і припливу енергії. Багато зодіакальних знаків у цей час зважаться на сміливі зміни та нові починання в житті, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів в Україні Жаля Алекперова.
На що варто звернути увагу, чого чекати і чого побоюватися на молодик 21 січня, читайте у гороскопі, який підготувала екстрасенс.
- Овни
Молодий місяць для Овнів — прекрасний період, щоб позбутися баласту. Шкідливі звички, токсичні стосунки — все це може виявитися в минулому, якщо ви зробите перший крок у цьому напрямку. Але в особистій сфері сімейним представникам знака варто бути обережнішими з критикою та зауваженнями на адресу партнера. Серйозна сварка може розгорітися від найменшої іскри.
- Тельці
У цей період зірки обіцяють Тельцям успіх у фінансовій сфері. Ваші придбання будуть вдалими, а інвестиції вигідними. Крім того, представники знака зможуть помітно покращити свій добробут. Те, на що варто звернути особливу увагу, — це здоров’я. Існує великий ризик захворювань травної системи.
- Близнюки
Зірки радять Близнюкам сміливіше заявляти про свої ідеї. Зараз вам вдасться розширити свої горизонти і знайти надійних союзників. Але щодо особистих стосунків краще не бути відвертими. Особливо у розмовах з людьми, в яких ви не впевнені. Є ризик стати об’єктом для пліток.
- Раки
У цей період Раки потребуватимуть побути наодинці зі своїми думками. Дозвольте собі більше часу бувати на самоті. Це дозволить розібратися у внутрішніх протиріччях і самовдосконалюватись. Головне — пояснити свій стан близьким, тоді не виникне образ через вашу відстороненість і недомовленість.
- Леви
Зірки радять Левам частіше прислухатися до своєї інтуїції. Зараз ваше шосте чуття може виявлятися з особливою силою та надати вам серйозну допомогу в пошуку правильних рішень. У фінансових питаннях варто бути обережнішими. Намагайтеся уникати необдуманих покупок, вони можуть виявитися невигідними.
- Діви
Не варто відступати перед труднощами та перешкодами. Скоріше за все, таких на вашому шляху може виникнути чимало. Але впертість і наполегливість допоможуть вам досягти навіть більших висот, ніж ви розраховували. Головне не здаватись!
- Терези
Молодий місяць для Терезів – час нових стартів. У представників знака виникне чимало сміливих і успішних ідей. Єдина умова – намагайтеся не приймати близько до серця коментарів оточуючих. Навіть якщо ви десять разів почуєте, що з вашої витівки нічого не вийде, це не означає, що не варто починати.
- Скорпіони
Зараз в оточенні Скорпіонів може виявитися чимало заздрісників і недоброзичливців. А тому зірки радять не розповідати про свої плани та цілі. У справах любовних самотнім серцям розташування зірок обіцяє романтичні знайомства. Цілком можливо, що ваша доля зовсім поряд.
- Стрільці
Впертість Стрільців у цей період може досягти свого максимуму. Раз у раз представники знака можуть чинити всупереч порадам близьких. Але зірки остерігають – такий сценарій дій принесе не найкращі плоди. Будьте уважнішими до слів коханих людей. Швидше за все, саме так вам вдасться досягти успіху та уникнути труднощів.
- Козероги
У період молодика Козерогам варто бути стриманішими в плані емоцій. Є велика ймовірність, що ваші реакції будуть надто бурхливими та призведуть до конфліктів. У професійній сфері зірки обіцяють кар’єрне зростання. Ви маєте всі шанси отримати той проєкт або посаду, про які давно мрієте.
- Водолії
Не поспішайте у прийнятті рішень. Зараз зірки підштовхуватимуть вас до імпульсивних та необдуманих вчинків. Що стосується здоров’я, то молодик для представників знака — чудовий час, щоб оголосити війну давнім недугам. Ваші дії, спрямовані на зміцнення здоров’я, принесуть хороший результат.
- Риби
У період молодика багато Риб отримають чимало шансів, щоб втілити в реальність давні цілі. Головне при цьому не відкладати на потім свої починання. У сфері особистих взаємин можливі конфлікти з близькими людьми. Щоб їх уникнути, намагайтеся бути терпимішими до критики на свою адресу.