Молодий місяць – період оновлення і припливу енергії. Багато зодіакальних знаків у цей час зважаться на сміливі зміни та нові починання в житті, стверджує ясновидиця з Азербайджану, переможниця 21 сезону Битви екстрасенсів в Україні Жаля Алекперова.

На що варто звернути увагу, чого чекати і чого побоюватися на молодик 21 січня, читайте у гороскопі, який підготувала екстрасенс.

Молодий місяць для Овнів — прекрасний період, щоб позбутися баласту. Шкідливі звички, токсичні стосунки — все це може виявитися в минулому, якщо ви зробите перший крок у цьому напрямку. Але в особистій сфері сімейним представникам знака варто бути обережнішими з критикою та зауваженнями на адресу партнера. Серйозна сварка може розгорітися від найменшої іскри.

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Тельці

У цей період зірки обіцяють Тельцям успіх у фінансовій сфері. Ваші придбання будуть вдалими, а інвестиції вигідними. Крім того, представники знака зможуть помітно покращити свій добробут. Те, на що варто звернути особливу увагу, — це здоров’я. Існує великий ризик захворювань травної системи.

Близнюки

Зірки радять Близнюкам сміливіше заявляти про свої ідеї. Зараз вам вдасться розширити свої горизонти і знайти надійних союзників. Але щодо особистих стосунків краще не бути відвертими. Особливо у розмовах з людьми, в яких ви не впевнені. Є ризик стати об’єктом для пліток.

Раки

У цей період Раки потребуватимуть побути наодинці зі своїми думками. Дозвольте собі більше часу бувати на самоті. Це дозволить розібратися у внутрішніх протиріччях і самовдосконалюватись. Головне — пояснити свій стан близьким, тоді не виникне образ через вашу відстороненість і недомовленість.

Леви

Зірки радять Левам частіше прислухатися до своєї інтуїції. Зараз ваше шосте чуття може виявлятися з особливою силою та надати вам серйозну допомогу в пошуку правильних рішень. У фінансових питаннях варто бути обережнішими. Намагайтеся уникати необдуманих покупок, вони можуть виявитися невигідними.

Діви

Не варто відступати перед труднощами та перешкодами. Скоріше за все, таких на вашому шляху може виникнути чимало. Але впертість і наполегливість допоможуть вам досягти навіть більших висот, ніж ви розраховували. Головне не здаватись!

Терези

Молодий місяць для Терезів – час нових стартів. У представників знака виникне чимало сміливих і успішних ідей. Єдина умова – намагайтеся не приймати близько до серця коментарів оточуючих. Навіть якщо ви десять разів почуєте, що з вашої витівки нічого не вийде, це не означає, що не варто починати.

Скорпіони

Зараз в оточенні Скорпіонів може виявитися чимало заздрісників і недоброзичливців. А тому зірки радять не розповідати про свої плани та цілі. У справах любовних самотнім серцям розташування зірок обіцяє романтичні знайомства. Цілком можливо, що ваша доля зовсім поряд.

Стрільці

Впертість Стрільців у цей період може досягти свого максимуму. Раз у раз представники знака можуть чинити всупереч порадам близьких. Але зірки остерігають – такий сценарій дій принесе не найкращі плоди. Будьте уважнішими до слів коханих людей. Швидше за все, саме так вам вдасться досягти успіху та уникнути труднощів.

Козероги

У період молодика Козерогам варто бути стриманішими в плані емоцій. Є велика ймовірність, що ваші реакції будуть надто бурхливими та призведуть до конфліктів. У професійній сфері зірки обіцяють кар’єрне зростання. Ви маєте всі шанси отримати той проєкт або посаду, про які давно мрієте.

Водолії

Не поспішайте у прийнятті рішень. Зараз зірки підштовхуватимуть вас до імпульсивних та необдуманих вчинків. Що стосується здоров’я, то молодик для представників знака — чудовий час, щоб оголосити війну давнім недугам. Ваші дії, спрямовані на зміцнення здоров’я, принесуть хороший результат.

Риби

У період молодика багато Риб отримають чимало шансів, щоб втілити в реальність давні цілі. Головне при цьому не відкладати на потім свої починання. У сфері особистих взаємин можливі конфлікти з близькими людьми. Щоб їх уникнути, намагайтеся бути терпимішими до критики на свою адресу.