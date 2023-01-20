Новолуние — период обновления и прилива энергии. Многие зодиакальные знаки в это время решатся на смелые перемены и новые начинания в жизни, утверждает ясновидящая из Азербайджана, победительница 21 сезона Битвы экстрасенсов в Украине, Жаля Алекперова.

На что стоит обратить внимание, чего ждать и чего опасаться на новолуние 21 января, читайте в гороскопе, который подготовила экстрасенс.

Овны

Новолуние для Овнов — прекрасный период, чтобы избавиться от балласта. Вредные привычки, токсичные отношения, — все это легко может оказаться в прошлом, если вы сделаете первый шаг в этом направлении. Но вот в личной сфере семейным представителям знака стоит быть осторожнее с критикой и замечаниями в адрес партнера. Серьезная ссора может разгореться от малейшей искры.

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Тельцы

В этот период звезды сулят Тельцам удачу в финансовой сфере. Ваши приобретения будут удачными, а инвестиции — выгодными. Кроме того, представители знака смогут заметно улучшить свое благосостояние. То, на что стоит обратить особое внимание — это здоровье. Есть большой риск заболеваний пищеварительной системы.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам смелее заявлять о своих идеях. Сейчас у вас получится расширить свои горизонты и найти надежных союзников. Но вот о личных отношениях лучше не откровенничать. Особенно — в разговорах с людьми, в которых вы не уверенны. Есть риск стать объектом для сплетен.

Раки

В этот период Раки будут нуждаться в том, чтобы побыть наедине со своими мыслями. Позвольте себе больше времени бывать в одиночестве. Это позволит разобраться во внутренних противоречиях и самосовершенствоваться. Главное — объяснить свое состояние близким, тогда не возникнет обид из-за вашей отстраненности и недосказанности.

Львы

Звезды советуют Львам чаще прислушиваться к своей интуиции. Сейчас ваше шестое чувство может проявляться с особенной силой и оказать вам серьезную помощь в поиске правильных решений. В финансовых вопросах стоит быть осторожнее. Старайтесь избегать необдуманных покупок — они могут оказаться невыгодными.

Девы

Не стоит отступать перед трудностями и преградами. Скорее всего, таковых на вашем пути может возникнуть немало. Но упрямство и напористость помогут вам достичь даже больших высот, чем вы рассчитывали. Главное — не сдаваться!

Весы

Новолуние для Весов — время новых стартов. У представителей знака возникнет немало смелых и при этом успешных идей. Единственное условие — старайтесь не принимать близко к сердцу комментариев окружающих. Даже если вы десять раз услышите, что из вашей затеи ничего не выйдет, это не значит, что не стоит пробовать.

Скорпионы

Сейчас в окружении Скорпионов может оказаться немало завистников и недоброжелателей. А потому звезды советуют не распространяться о своих планах и целях. В делах любовных одиноким сердцам расположение звезд сулит романтические знакомства. Вполне возможно, что ваша судьба совсем рядом.

Стрельцы

Упрямство Стрельцов в этот период может достичь своего максимума. То и дело представители знака могут поступать наперекор советам близких. Но звезды остерегают — такой сценарий действий принесет не лучшие плоды. Будьте внимательнее к словам любимых людей. Скорее всего, именно так вам удастся достичь успеха и избежать трудностей.

Козероги

В период новолуния Козерогам стоит быть сдержаннее в плане эмоций. Есть большая вероятность, что ваши реакции будут чересчур бурными и приведут к конфликтам. В профессиональной сфере звезды сулят карьерный рост. У вас есть все шансы получить тот проект или должность, о которых вы давно мечтаете.

Водолеи

Не торопитесь в принятии решений. Сейчас звезды будут подталкивать вас к импульсивным и необдуманным поступкам. Что касается здоровья, то новолуние для представителей знака — прекрасное время, чтобы объявить войну давним недугам. Ваши действия, направленные на укрепление здоровья, принесут хороший результат.

Рыбы

В период новолуния многие Рыбы получат немало шансов, чтобы воплотить в реальность давние цели. Главное при этом — не откладывать на потом свои начинания. В сфере личных отношений возможны конфликты с близкими людьми. Чтобы их избежать, старайтесь быть терпимее к критике в свой адрес.