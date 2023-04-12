Гороскоп на 13 квітня 2023 року радить не бути категоричними.

За прогнозом університету Нікіфорових, не варто роздавати накази, розмовляти керівним тоном, навіть якщо спілкуєтеся з підлеглими, а особливо – з дітьми. Останні цілком можливо будуть перевіряти ваші та свої межі – оцініть, наскільки далеко ви готові піти.

Чоловікам може знадобитися більше уваги, підтримки й натхнення, віри в те, що у них все вийде – мамонта буде знайдено і спіймано.

Намагайтеся не планувати на цей день багато, не перенапружуйтеся фізично – це не найкращий момент для високої активності, бо в результаті може просісти здоров’я. Знайдіть час для прогулянок на свіжому повітрі під сонечком, зайдіть у храм.

Згідно з гороскопом на 13.04.2023, у цей день:

сприятливо після 08:12 – одягати новий одяг;

несприятливо весь день – обрізати нігті.

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