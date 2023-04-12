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Мамонта буде впіймано: гороскоп на 13 квітня 2023 року

12 Квітня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 квітня 2023 року радить не бути категоричними.

За прогнозом університету Нікіфорових, не варто роздавати накази, розмовляти керівним тоном, навіть якщо спілкуєтеся з підлеглими, а особливо – з дітьми. Останні цілком можливо будуть перевіряти ваші та свої межі – оцініть, наскільки далеко ви готові піти.

Чоловікам може знадобитися більше уваги, підтримки й натхнення, віри в те, що у них все вийде – мамонта буде знайдено і спіймано.

Намагайтеся не планувати на цей день багато, не перенапружуйтеся фізично – це не найкращий момент для високої активності, бо в результаті може просісти здоров’я. Знайдіть час для прогулянок на свіжому повітрі під сонечком, зайдіть у храм.

Згідно з гороскопом на 13.04.2023, у цей день:

  • сприятливо після 08:12 – одягати новий одяг;
  • несприятливо весь день – обрізати нігті.

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