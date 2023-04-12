Гороскоп на 13 апреля 2023 года советует не быть категоричными.

По прогнозу университета Никифоровых, не стоит раздавать приказы, разговаривать руководящим тоном, даже если общаетесь с подчиненными, а особенно — с детьми. Последние вполне возможно будут проверять ваши и свои границы — оцените, насколько далеко вы готовы пойти.

Мужчинам может понадобиться больше внимания, поддержки и вдохновения, веры в то, что у них все получится — мамонт будет найден и пойман.

Старайтесь не планировать на этот день много, не перенапрягайтесь физически — это не лучший момент для высокой активности, в результате может просесть здоровье. Найдите время для прогулок на свежем воздухе под солнышком, зайдите в храм.

Согласно гороскопу на 13.04.2023, в этот день:

благоприятно после 08:12 — надевать новую одежду;

неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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