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Мамонт будет пойман: гороскоп на 13 апреля 2023 года

12 апреля 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 13 апреля 2023 года советует не быть категоричными.

По прогнозу университета Никифоровых, не стоит раздавать приказы, разговаривать руководящим тоном, даже если общаетесь с подчиненными, а особенно — с детьми. Последние вполне возможно будут проверять ваши и свои границы — оцените, насколько далеко вы готовы пойти.

Мужчинам может понадобиться больше внимания, поддержки и вдохновения, веры в то, что у них все получится — мамонт будет найден и пойман.

Старайтесь не планировать на этот день много, не перенапрягайтесь физически — это не лучший момент для высокой активности, в результате может просесть здоровье. Найдите время для прогулок на свежем воздухе под солнышком, зайдите в храм.

Согласно гороскопу на 13.04.2023, в этот день:

  • благоприятно после 08:12 — надевать новую одежду;
  • неблагоприятно весь день — обрезать ногти.

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