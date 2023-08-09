Гороскоп на 10 серпня 2023 року обіцяє до 12:38 дуже хорошу енергетику дня, тож варто використати її для важливого та нових починань.

Те, що відбувається в цей час, отримає стійке зростання та розвиток у майбутньому. Намагайтеся виключити сварки, адже з ними станеться те саме.

За прогнозом університету Нікіфорових, 10 серпня – це день, коли чарівність, легкість і грайливість можуть стати дуже потужною зброєю для досягнення ваших цілей. Але нехай цілі будуть гідними та у злагоді з життям інших.

Знайдіть можливість сьогодні провести трохи більше якісного часу з дітьми і тими, хто для вас дійсно важливий – це буде чудова інвестиція у розвиток стосунків.

Друга половина дня чудово підходить для духовних і медитативних практик, для роздумів про те, що вам заважає у розвитку, у важливих для вас сферах життя.

Згідно з гороскопом на 10.08.2023, у цей день сприятливо:

обрізати нігті;

одягати новий одяг;

розпочинати подорож.

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