Гороскоп на 10 августа 2023 года обещает до 12:38 очень хорошую энергетику дня, поэтому стоит использовать ее для важного и новых начинаний.

То, что происходит в это время, получит устойчивый рост и развитие в будущем. Старайтесь исключить ссоры, ведь с ними произойдет то же самое.

По прогнозу университета Никифоровых, 10 августа — это день, когда обаяние, легкость и игривость могут стать очень мощным оружием для достижения ваших целей. Но пусть цели будут достойными и в согласии с жизнью других.

Найдите возможность сегодня провести немного больше качественного времени с детьми и теми, кто для вас действительно важен — это будет отличная инвестиция в развитие отношений.

Вторая половина дня прекрасно подходит для духовных и медитативных практик, для размышлений о том, что вам мешает в развитии, в важных для вас сферах жизни.

Согласно гороскопу на 10.08.2023, в этот день благоприятно:

обрезать ногти;

надевать новую одежду;

начинать путешествие.

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