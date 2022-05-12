Повне місячне затемнення настане 16 травня 2022 року о 6.14 за київським часом.

Входячи в тінь Землі, Місяць здаватиметься більшим за звичайні розміри, а також поступово набуватиме червоного відтінку. Звідси і назва кривавого Місяця.

Що чекатиме представників усіх знаків зодіаку під час затемнення 16 травня – гороскоп на кривавий Місяць підготувала Марія Тиха.

За словами відьми, багатьох людей у цей період чекатимуть труднощі. Однак з’являться шанси змінити все на краще. Кривавий Місяць – це унікальна нагода почати все з чистого аркуша, але рубати з плеча не бажано.

Які можливості з’являться у людей 16 травня:

позбутися всього, що давно заважало спокійно жити;

нові проблеми вийдуть на перший план;

забути старі образи;

позбутися всіх шкідливих звичок, зірки в цьому обов’язково допоможуть;

зайнятися омолодженням організму;

прищеплювати нові корисні звички.

Овен

Овну випадає рідкісна можливість зайнятися щасливим байдикуванням! Події цього дня можна сміливо пустити на самоплив. По-перше, тому, що змінити їхній хід Овен все одно не зможе. По-друге, будь-які спроби вплинути на ситуацію сьогодні не приведуть ні до чого, крім хаосу та метушні. Ну а без втручання Овна все організується нехай, і не одразу, зате саме собою.

А поки будете байдикувати, у вас є гарна можливість зайнятися збором коштів допомоги нашим хлопцям у ЗСУ. Це особливий плюсик вам у карму.

Телець

Складна, але дуже важлива справа, над якою вже давно працюють Тельці, може бути зроблена. Це дасть їм великий заряд позитивних емоцій. Також з’явиться можливість згладити всі непорозуміння, що виникали раніше з колегами та керівництвом. Тому працювати стане набагато комфортніше.

Найголовніше – не опускати руки та не піддаватися паніці!

Близнюки

Цей час чудово підходить для відпочинку. Адже представники знака просто потребують зміни атмосфери. Активним Близнюкам просто потрібні нові позитивні емоції. Якщо знаки зможуть вирватись із повсякденного життя, то отримають заряд енергії на подальші робочі дні. Така практика іноді просто потрібна.

І намагайтесь фільтрувати новини, щоб не сидіти у нервовому стресі та депресії.

Рак

Легким цей період не стане. На Раків чекає велика кількість конфліктів. Саме через виснаження війною. У всьому будуть винні навколишні люди. Адже про таке слово як компроміс вони просто забули. Така впертість заважає Ракам домагатися бажаного, адже вони втрачають сприятливі можливості.

Найголовніше вірити в те, що все буде добре! Ворогів ми подолаємо!

Лев

Ризик та експерименти – не найкращі друзі для Левів у цей період. Екстрасенси рекомендують користуватися лише перевіреними методами. До нових людей варто ставитись з обережністю. Не варто їм казати нічого зайвого. Інакше така інформація може бути використана проти вас.

Не витрачайте енергію хаотично! Раджу зробити собі якийсь маленький сюрприз у такий тяжкий час. І підіймайте собі настрій.

Діва

Для того, щоб Дівам здійснити свої плани, доведеться добре попрацювати. Однак їм все неодмінно вдасться. Адже Діви ніколи й нічого не боялися. Поспішати не треба. Навіть якщо хтось із навколишніх дорікатиме представникам знака через повільність, не варто звертати уваги. Варто просто рухатись далі до своєї мети.

Терези

Ретроградний Меркурій змусить розставити акценти. А ще натякне на те, як вирішити нагальні проблеми. Зараз вам потрібні зміни, але міняти щось кардинально не рекомендую. Краще вибратися у нове місце і познайомитися з цікавими людьми – цього вам буде достатньо.

На любовному фронті все непросто, але ви зможете впоратися з усім, навіть якщо заплуталися у павутинні своїх трикутників.

Скорпіон

На початку періоду перед Скорпіонами може постати не дуже легкий вибір. Їм доведеться визначитись, чого саме вони хочуть від життя. Війна внесла свої корективи.

Особисте життя також не дасть спокою Скорпіонам. Їм доведеться багато часу приділяти проблемам другої половини. Якщо почуттів до партнера практично не залишилося, то варто такі стосунки швидше закінчити. На жаль, у багатьох так і буде.

Стрілець

Цей період буде навіть сприятливішим, ніж Стрільці очікували. Адже представники знака матимуть змогу реалізувати свої плани. Незабаром з’являться люди, які допоможуть у цій справі. В особистому житті можуть бути несподівані повороти. Однак у такі моменти Стрільцям варто тримати все під контролем.

Самотні знаки мають змогу домогтися прихильності людини, яка вже давно подобається.

Козеріг

Діяти Козерогам варто максимально швидко. Це сприятливий період як для робочих моментів, так і для особистого жтття. Однак досягти успіху зможуть лише найстійкіші. Також існує ймовірність того, що конкуренти залишаться далеко позаду. Така перспектива не може не тішити Козерогів, які звикли бути у лідерських позиціях.

Якщо прийшло усвідомлення того, що час втрачено, то вже нічого не варто повертати. Це марно.

Водолій

Нелегким буде період для вас, тому що ви занадто чутливі. Якщо на заваді можуть виникати несподівані перепони, у вас з’являєтся максимальний стрес. Домогтися чогось у цей час вдасться лише одиницям. Решті доведеться задовольнитися тим, що вони вже мають. Проте засмучуватися із цього приводу не варто. Водолію вдасться все надолужити.

І не ігноруйте, будь ласка, повітряну тривогу! Незважаючи на те, що ви у нас сміливці.

Риби

У цей період рекомендую Рибам відмовитися від допомоги інших людей і допомагати собі самостійно. Адже досягти успіху вони зможуть тільки так.

Усі таємниці слід тримати при собі. Довіряти їх комусь не рекомендується, інакше будуть проблеми. Не варто параноїтись через сім’ю, натомість робіть більше добрих справ.