Коли закінчиться війна в Україні 2022

Війна в Україні може закінчитись до жовтня 2022 року, проте територіальну цілісність України буде відновлено до травня 2024 року, переконаний астролог Олексій Суханов.

На його думку, найскладнішу та найнебезпечнішу частину війни Україна вже пройшла. Попереду ще будуть військові загострення, але вони не загрожуватимуть суверенітету країни.

Влітку буде військове загострення, особливо починаючи з другої половини червня та до десятих чисел серпня. Це може бути пов’язано із визволенням Україною своїх земель від російських військ.

Дні, коли висока ймовірність загострення:

травень – 1, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29;

– 1, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; червень – 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25;

– 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; липень – 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22;

– 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22; серпень – 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21;

– 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 21; вересень – 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30.

– Ми схиляємось до того, що восени 2022 року війна, ймовірно, закінчиться виходом української армії на рубежі, якими вони були до 24 лютого 2022 року. До травня 2024 року буде повернуто Крим та Донбас під юрисдикцію України. Частина цих окупованих територій може бути звільнена ще 2023 року. Ймовірно, дипломатичним шляхом. Ми схиляємося до того, що це стане можливим, зокрема, завдяки зміні влади в РФ до травня 2024 року. Внаслідок зміни влади ці регіони, найімовірніше, самі “попросяться” назад до складу України. Тому ми можемо сказати, що повністю територіальну цілісність буде відновлено до травня 2024 року.

Олексій Суханов переконаний, що після війни на Україну чекають роки зростання, розвитку, піднесення та швидкої інтеграції до союзів західних країн.

Після 2024 року Росія повертатиметься у нормальне русло розвитку, буде болюче “похмілля”, коли жителі почнуть дізнаватися про реальні факти, а не брехню пропаганди, яку роками транслювало росТБ.