Володимир Путін хворий і є три критичні місяці 2022 року, коли ймовірність його смерті дуже висока.

Про це в інтерв’ю Вікна-Новини розповів нумеролог Владислав Грицай.

– Є три критичні місяці для нього цього року – це березень, травень і серпень. В один із цих місяців він піде фізично. Причому хвороба почала дуже активізуватися, за його циклами, ще після його дня народження минулого року. Тобто в ці три місяці вона мала дуже посилитися.

За словами нумеролога, сама дата нападу Путіна на Україну свідчить про те, що він пішов ва-банк.

– Я давав прогнози ще до війни, що вона можлива лише в тому випадку, якщо Путін смертельно хворий. Власне, це, мабуть, і відбувається. Багато цієї інформації і з погляду його біоритміки, стану здоров’я та його особистих циклів: фізична смерть цього року практично стовідсоткова. Питання лише, в якому місяці: березень, травень чи серпень.

Грицай запевняє, за датою народження Путіна його смерть іде через зраду близьких.

– Будемо сподіватися, що операція, про яку зараз дуже багато говорять, напевно відбудеться у травні. Вона буде гарним приводом для того, щоб оточення, яке давно вже навмисно чекає на можливість скинути царька свого, цим скористалося. Однозначно, травень – критичний місяць. Якщо раніше його оточенню могло не вистачати сили з ним покінчити, то сьогодні через суто астрологічні моменти (ретроградність і багато затемнень), цієї сміливості буде більше.