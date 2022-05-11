Володимир Путін хворий і є три критичні місяці 2022 року, коли ймовірність його смерті дуже висока.
Про це в інтерв’ю Вікна-Новини розповів нумеролог Владислав Грицай.
– Є три критичні місяці для нього цього року – це березень, травень і серпень. В один із цих місяців він піде фізично. Причому хвороба почала дуже активізуватися, за його циклами, ще після його дня народження минулого року. Тобто в ці три місяці вона мала дуже посилитися.
За словами нумеролога, сама дата нападу Путіна на Україну свідчить про те, що він пішов ва-банк.
– Я давав прогнози ще до війни, що вона можлива лише в тому випадку, якщо Путін смертельно хворий. Власне, це, мабуть, і відбувається. Багато цієї інформації і з погляду його біоритміки, стану здоров’я та його особистих циклів: фізична смерть цього року практично стовідсоткова. Питання лише, в якому місяці: березень, травень чи серпень.
Грицай запевняє, за датою народження Путіна його смерть іде через зраду близьких.
– Будемо сподіватися, що операція, про яку зараз дуже багато говорять, напевно відбудеться у травні. Вона буде гарним приводом для того, щоб оточення, яке давно вже навмисно чекає на можливість скинути царька свого, цим скористалося. Однозначно, травень – критичний місяць. Якщо раніше його оточенню могло не вистачати сили з ним покінчити, то сьогодні через суто астрологічні моменти (ретроградність і багато затемнень), цієї сміливості буде більше.
У Путіна в карті народження написано, що його усуває близьке оточення через застосування сили, зокрема це може бути хірургічне втручання. Тут справді смерть або від лікаря під час операції або від неправильного лікування. Це один із варіантів його найбільш ймовірного відходу. У нього, з великою ймовірністю, або проблеми імунітету, або мозку. Зараз важко сказати, тому що нумерологія меншою мірою пов’язана із темою здоров’я. Важко проговорити саме органи. Але по тому, як він поводиться, можна зрозуміти, що там велика ймовірність онкологічного захворювання, – переконаний Грицай.