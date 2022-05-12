Полное лунное затмение наступит 16 мая 2022 года в 6.14 по киевскому времени.

Входя в тень Земли, Луна будет казаться больше обычных размеров, а также постепенно будет приобретать красный оттенок. Отсюда и название кровавой Луны.

Что ждет представителей всех знаков зодиака во время затемнения 16 мая – гороскоп на кровавую Луну подготовила Мария Тихая.

По словам ведьмы, многих людей в этот период будут ждать трудности. Однако появятся шансы изменить все к лучшему. Кровавая Луна – это уникальная возможность начать все с чистого листа, но рубить с плеча не желательно.

Какие возможности появятся у людей 16 мая:

избавиться от всего того, что так давно мешало спокойно жить;

новые проблемы выйдут на первый план;

забыть старые обиды;

избавиться от всех вредных привычек, звезды в этом обязательно помогут;

заняться омоложением организма;

прививать новые полезные привычки.

Овен

Овну выпадает редкая возможность заняться счастливым бездельем! События в этот день можно смело пустить на самотек. Во-первых, потому что изменить их ход Овен все равно не сможет. Во-вторых, какие-либо попытки повлиять на ситуацию сегодня не приведут ни к чему, кроме хаоса и суеты. Ну а без вмешательства Овна все организуется, пусть и не сразу, зато само собой.

А пока будете бездельничать, у вас есть хорошая возможность заняться сбором средств помощи нашим ребятам из ВСУ. Это особый плюсик вам в карму.

Телец

Сложное, но очень важное дело, над которым уже давно работают Тельцы, может быть сделано. Это даст им огромный заряд положительных эмоций. Также появится возможность сгладить все возникавшие ранее недоразумения с коллегами и начальством. Поэтому работать станет гораздо комфортнее.

Самое главное – не опускать руки и не поддаваться панике!

Близнецы

Это время отлично подходит для отдыха. Ведь представители знака просто нуждаются в смене обстановки. Активным Близнецам просто требуются новые положительные эмоции. Если знаки могут вырваться из повседневной жизни, то получат заряд энергии на последующие рабочие дни. Такая практика иногда просто нужна.

И старайтесь фильтровать новости, чтобы не сидеть в нервном стрессе и депрессии.

Рак

Легким этот период не станет. Раков ожидает большое количество конфликтов. Именно из-за истощения войной. Во всем будут виноваты окружающие люди. Ведь о таком слове как компромисс они просто забыли. Такое упрямство мешает Ракам добиваться желаемого, ведь они упускают благоприятные возможности.

Самое главное верить в то, что все будет хорошо! Врагов мы одолеем!

Лев

Риск и эксперименты – не лучшие друзья для Львов в этот период. Экстрасенсы рекомендуют пользоваться только проверенными методами. К новым людям следует относиться с осторожностью. Не стоит им говорить ничего лишнего. В противном случае такая информация может быть использована против вас.

Не тратьте энергию хаотично! Советую сделать себе какой-нибудь маленький сюрприз в такое тяжелое время. И поднимайте себе настроение.

Дева

Для того, чтобы Девам осуществить свои планы, придется хорошо поработать. Однако у них все обязательно получится. Девы ведь никогда и ничего не боялись. Торопиться не надо. Даже если кто-то из окружающих будет упрекать представителей знака в медлительности, не стоит обращать внимания. Следует просто двигаться дальше к своей цели.

Весы

Ретроградный Меркурий вынудит расставить акценты. А еще намекнет на то, как решить неотложные проблемы. Сейчас вам нужны изменения, но менять что-либо кардинально не рекомендую. Лучше выбраться в новое место и познакомиться с интересными людьми – этого вам будет достаточно.

На любовном фронте все непросто, но вы сможете справиться со всем, даже если запутались в паутине своих треугольников.

Скорпион

В начале периода перед Скорпионами может оказаться не очень легкий выбор. Им придется определиться, чего они хотят от жизни. Война внесла свои коррективы.

Личная жизнь также не оставит в покое Скорпионов. Им придется много времени уделять проблемам второй половины. Если чувств к партнеру практически не осталось, то стоит такие отношения поскорее закончить. К сожалению, у многих так и будет.

Стрелец

Этот период будет даже более благоприятным, чем Стрельцы ожидали. Ведь представители знака смогут претворить свои планы в реальность. В скором времени появятся люди, которые помогут в этом деле. В личной жизни могут произойти неожиданные повороты. Однако в такие моменты Стрельцам следует держать все под контролем.

Одинокие знаки могут добиться расположения человека, который уже давно нравится.

Козерог

Действовать Козерогам следует максимально быстро. Это благоприятный период как для рабочих моментов, так и для личной жизни. Однако добиться успеха смогут только самые стойкие. Также существует возможность того, что конкуренты останутся далеко позади. Такая перспектива не может не радовать Козерогов, привыкших быть в лидерских позициях.

Если пришло осознание того, что время упущено, то уже ничего не стоит возвращать. Это бесполезно.

Водолей

Нелегким будет период для вас, потому что вы слишком чувствительны. Если помехами становятся неожиданные преграды, у вас появляется максимальный стресс. Добиться чего-нибудь в это время удастся только единицам. Остальным придется довольствоваться тем, что у них уже есть. Однако огорчаться на этот счет не стоит. Водолею удастся все наверстать.

И не игнорируйте, пожалуйста, воздушную тревогу! Несмотря на то, что вы у нас храбрецы.

Рыбы

В этот период рекомендую Рыбам отказаться от помощи других людей и помогать самим себе. Ведь добиться успеха они смогут только так.

Все тайны следует держать при себе. Доверять их кому-нибудь не рекомендуется, иначе будут проблемы. Не стоит параноиться за семью, лучше делать больше добрых дел.