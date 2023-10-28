Гороскоп на 29 жовтня 2023 року попереджає про енергетику дня, пронизану вогнем бажань, дій і досягнень. З ними можуть приходити розчарування від того, що не завжди все йде за планом.

За прогнозом університету Нікіфорових, 29 жовтня може бути більше конфліктів та невдоволення.

Прислухайтеся до себе, ідентифікуйте бажання, визначайте, які з них справді ваші, та дозволяйте їм жити всередині себе, використовуйте їх як паливо для вашого руху вперед. Але поки що не прописуйте бажання.

Зараз дивляться

Спробуйте помітити красу моменту, красу навколо, свою красу як щось більше, ніж поєднання форм, текстур і відтінків. Спробуйте подивитися на них як на частину єдиної Всесвітньої краси.

Згідно з гороскопом на 29.10.2023, у цей день:

сприятливо – благодійність;

несприятливо – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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