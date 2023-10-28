Гороскоп на 29 октября 2023 года предупреждает об энергетике дня, пронизанной огнем желаний, действий и достижений. С ними могут приходить разочарования от того, что не всегда все идет по плану.

По прогнозу университета Никифоровых, 29 октября может быть больше конфликтов и недовольства.

Прислушайтесь к себе, идентифицируйте желания, определяйте, какие из них действительно ваши, и позволяйте им жить внутри себя, используйте их как топливо для вашего движения вперед. Но пока не прописывайте желания.

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Попробуйте заметить красоту момента, красоту вокруг, свою красоту как нечто большее, чем сочетание форм, текстур и оттенков. Попробуйте посмотреть на них как на часть единой Вселенской красоты.

Согласно гороскопу на 29.10.2023, в этот день:

благоприятно — благотворительность;

неблагоприятно — обрезать ногти и стричь волосы, надевать новую одежду, начинать путешествие.

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