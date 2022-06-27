Гороскоп на молодик 29 червня 2022 для всіх знаків зодіаку

Молодий місяць 29 червня 2022 року проходитиме в сузір’ї Рака. Цього дня загостряться емоції та посиляться відчуття.

Що чекає на знаки зодіаку під час молодика — ексклюзивний таро-прогноз на 29 червня зробив учасник Битви екстрасенсів, чаклун Олександр Контаністов.

Овен

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Знаку зодіаку Овен варто утриматися від тривалих поїздок у цей день, більше того, якщо ви плануєте тривалу поїздку на вихідні – будьте дуже обережними, особливо за кермом.

29 червня стежте за своїми речами, існує загроза крадіжки та втрати грошей. Під час молодика для вас можливе загострення хронічних захворювань, стежте максимально за своїм здоров’ям. Загалом, для знака зодіаку Овен 29 червня досить несприятливий день, утримайтеся цього дня від прийняття важливих для вас рішень та бережіть себе.

Телець

Тельцям у цей день варто уникати травм, особливо це стосується шийного відділу та спини, в жодному разі не перетружуйте себе, інакше ви можете отримати серйозну травму, бережіть своє здоров’я особливо у цей день.

Що стосується роботи, під час молодика ви можете обговорювати питання, пов’язані з боржниками, вам можуть віддати певну суму грошей, або це буде плата на кінець місяця. 29 червня – хороший день для планування поїздок, які згодом принесуть вам позитивні емоції та радість.

Близнюки

Близнюкам молодик може принести сварки в дім. Якщо не хочете під кінець дня впасти в депресію – вам порада всіляко уникати конфліктів. Це стосується і робочих моментів зокрема.

29 червня для вас – вкрай негативний день для будь-якого планування на майбутнє.

Рак

Знаку зодіаку Рак цей день обіцяє можливі несподівані зустрічі або приємні знайомства, більше того, ці знайомства згодом можуть перерости в досить серйозні стосунки, саме тому вам порада не упустити свій шанс.

Загалом день має пройти досить спокійно та плідно.

Лев

Леву в цей день треба уникати сварок зі своєю другою половинкою, причому причиною сварок можете бути саме ви. Тому тримайте себе в руках і не перекладайте свої невдачі на близьких людей.

Діва

Знаку зодіаку Діва в цей день краще не перевантажувати себе, варто подумати про відпустку або відпочинок. Добре, якщо ви свій відпочинок заплануєте під кінець робочого тижня. Наприкінці тижня приділіть свою увагу близьким вам людям або дітям, сходіть кудись і відволічіться, вам потрібен відпочинок.

Терези

Хороший день для Терезів у плані роботи та зустрічей, переговорів та фінансової складової. Тим Терезам, хто в пошуку нової роботи, може трапитися непоганий варіант. Існує можливість вибору в плані вашої зайнятості, головне прислухатися до себе і до своєї інтуїції, і ви зробите правильний для себе вибір.

Скорпіон

Для Скорпіонів понеділок може початися з труднощів у роботі. Але оскільки для знака зодіаку Скорпіон практичні не існує нездійсненних завдань – ви з усім впораєтеся, головне – менше нервів і не зривайтеся на своєму колективі.

Наприкінці дня багатьох з вас можуть чекати несподівані, але приємні новини або невеликі подарунки.

Стрілець

Невдалий день для вирішення завдань, пов’язаних з квартирним питанням, вам порада: відкладіть ці завдання на будь-який інший день, аби тільки не 29 червня. Стрільцям у цей день варто бути акуратними з опорно-руховим апаратом та спиною, не навантажуйте себе.

Під кінець дня добре планувати свій наступний день, адже він може бути набагато пліднішим та успішнішим.

Козеріг

Робочий день для знака зодіаку Козеріг може початися з клопоту щодо фінансової сфери, вам варто тримати себе в руках і намагатися не дорікати людям, з якими ви працюєте. У будь-якому випадку цей дрібний клопіт ви вирішите з найкращим для себе результатом.

29 червня – гарний день для планування як подальшого робочого процесу, так і своїх особистих питань, пов’язаних із сім’єю. Жінкам-Козерогам цього дня варто стежити за своїм станом здоров’я, особливо за гінекологічними аспектами.

Водолій

Знак зодіаку Водолій у цей день може чекати на великий обсяг роботи, можуть бути зустрічі та переговори щодо вашої роботи, обговорення робочих моментів надовго вперед та вирішення поставлених завдань. У плані завантаженості може бути досить важкий день, але він згодом принесе вам упевненість у подальшому робочому процесі.

Риби

Порушувати закон недобре, а в цей день тим більше, адже вам це згодом принесе проблеми з правоохоронними органами. Тим, хто їздить за кермом, у цей день потрібно бути щонайбільш акуратними і не порушувати правила дорожнього руху. В іншому випадку ви можете завдати шкоди не тільки собі, але й людям.

Якщо у вас є діти, в кінці дня обов’язково приділіть їм час, ви зможете дізнатися багато чого цікавого з їхнього життя.