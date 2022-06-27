Новолуние 29 июня 2022 года будет проходить в созвездии Рака. В этот день обострятся эмоции и усилятся чувства.

Что ждет знаки зодиака в новолуние — эксклюзивный таро-прогноз на 29 июня сделал участник Битвы экстрансенсов, колдун Александр Контанистов.

Овен

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Знаку зодиака Овен стоит удержаться от длительных поездок в этот день, более того, если вы планируете длительную поездку на выходные — будьте предельно аккуратными, в особенности за рулем.

29 июня следите за своими вещами, существует угроза воровства и потери денег. В новолуние для вас возможно обострение хронических заболеваний, следите максимально за своим здоровьем. В целом, для знака зодиака Овен 29 июня довольно неблагоприятный день, воздержитесь в этот день от принятия важных для вас решений и берегите себя.

Телец

Тельцам в этот день стоит избегать травм, особенно это касается шейного отдела и спины, ни в коем случае не перетруждайте себя, в противном случае вы можете получить серьезную травму, берегите свое здоровье особенно в этот день.

Что касается работы, в новолуние вы можете обсуждать вопросы, связанные с должниками, вам могут отдать определенную сумму денег, либо это будет плата на конец месяца. 29 июня — хороший день для планирования поездок, которые впоследствии принесут вам позитивные эмоции и радость.

Близнецы

Близнецам новолуние может принести ссоры в дом. Если не хотите под конец дня впасть в депрессию — вам совет всячески избегать конфликтов. Это касается и рабочих моментов в том числе.

29 июня для вас — крайне негативный день для любого рода планирования на будущее.

Рак

Знаку зодиака Рак этот день сулит возможные неожиданные встречи либо приятные знакомства, более того, эти знакомства впоследствии могут перерасти в довольно серьезные отношения, именно поэтому вам совет — не упустить свой шанс.

В целом день должен пройти довольно спокойно и плодотворно.

Лев

Льву в этот день надо избегать ссор со своей второй половиной, причем причиной ссор можете быть именно вы. Поэтому держите себя в руках и не перекладывайте свои неудачи на близких вам людей.

Дева

Знаку зодиака Дева в этот день лучше не перегружать себя, стоит задуматься об отпуске либо отдыхе. Хорошо, если вы свой отдых запланируете под конец рабочей недели. В конце недели уделите свое внимание близким вам людям либо детям, сходите развейтесь и отвлекитесь, вам нужен отдых.

Весы

Хороший день для Весов в плане работы и встреч, переговоров и финансовой составляющей. Тем Весам, кто в поиске новой работы, может подвернуться неплохой вариант. Существует вероятность выбора в плане вашей занятости, главное прислушаться к себе и к своей интуиции, и вы сделаете для себя правильный выбор.

Скорпион

Для Скорпионов понедельник может начаться с трудностей в вашей работе. Но поскольку для знака зодиака Скорпион практические не существует невыполнимых задач — вы со всем справитесь, главное — поменьше нервов и не срывайтесь на своем коллективе.

В конце дня многих из вас могут ждать неожиданные, но приятные новости либо небольшие подарки.

Стрелец

Неудачный день для решения задач связанных с квартирным вопросом, вам совет: отложите эти задачи на любой другой день, только не 29 июня. Стрельцам в этот день стоит быть аккуратными с опорно-двигательным аппаратом и спиной, не нагружайте себя.

Под конец дня хорошо планировать свой следующий день, ведь он может быть намного плодотворнее и успешнее.

Козерог

Рабочий день для знака зодиака Козерог может начаться с хлопот по финансовой части, вам стоит держать себя в руках и стараться не хамить тем людям, с которыми вы работаете. В любом случае эти мелкие хлопоты вы решите с наилучшим для себя исходом.

29 июня — хороший день для планирования как дальнейшего рабочего процесса, так и своих личных вопросов, связанных с семьей. Женщинам-Козерогам в этот день стоит следить за своим состоянием здоровья, особенно за гинекологическими аспектами.

Водолей

Знак зодиака Водолей в этот день может ждать большой объем работы, могут быть встречи и переговоры по вашей работе, обсуждение рабочих моментов надолго вперед и решение поставленных задач. В плане загруженности может быть довольно тяжелый день, но он впоследствии принесет вам уверенность в дальнейшем рабочем процессе.

Рыбы

Нарушать закон нехорошо, а в этот день тем более, ведь впоследствии вам это принесет проблемы с правоохранительными органами. Тем, кто ездит за рулем, в этот день нужно быть предельно аккуратными и не нарушать правила дорожного движения. В противном случае вы можете нанести вред не только себе, но и окружающим людям.

Если у вас есть дети, в конце дня обязательно уделите им время, вы сможете узнать много чего интересного из их жизни.