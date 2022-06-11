Гороскоп на липень 2022 для всіх знаків зодіаку

Таролог, некромант та екстрасенс Віктор Литовський підготував гороскоп на липень 2022 для усіх знаків зодіаку. Учасник Міжнародної Битви екстрасенсів 21 сезону розповів, кому усміхнеться удача, хто нарешті знайде кохання, а хто може втратити все.

– Липень 2022 року буде місяцем великих змін і бурхливих, позитивних вражень для багатьох представників знаків зодіаку. Іншим представникам варто бути готовими до несподіваних ситуацій, котрі можуть суттєво вплинути на кар’єру, стосунки у родині, з рідними чи друзями або негативним чином позначатися на стані здоров’я, – каже Литовський.

Овни

Овнів у липні чекає велика удача. Представників цього знаку зодіаку можна буде назвати щасливчиками. На вас чекатиме успіх у кар’єрі, у взаєминах із колегами, а також у стосунках з коханою людиною. Найголовніше те, що липень дуже сприятливий для покращення стосунків. Є велика вірогідність того, що саме у липні стосунки перейдуть на зовсім інший рівень.

Зараз дивляться

Але зірки рекомендують вам бути напоготові, бо через позитивні та бурхливі зміни у вашому житті, котрі приготувала для вас фортуна, ваш емоційний стан, стан вашого здоров’я може трохи зазнати змін у негативному контексті.

Вам необхідно стежити за емоційним станом та тримати свої емоції під контролем, навіть якщо вони носять позитивний характер. В цей період часу бажано намагатися якомога більше відпочивати як тілом, так і душею. А найкращий спосіб відпочинку для душі – медитація.

Тельці

Липень 2022 для Тельців дуже сприятливий для саморозвитку, нових починань. Тому якщо ви давно прагнули записатися на якісь семінари або тренінги, піти на курси з вивчення ще однієї мови, не гайте часу. Втілюйте свої бажання, адже липень – це найсприятливіший час для реалізації свого внутрішнього потенціалу, а також вдосконалення навичок і вмінь. Пам’ятайте, витрачений час і набуті вами знання незабаром стануть вам у пригоді.

Самотнім Тельцям пощастить у знайомстві з людиною, котра може перевернути з ніг на голову все ваше життя. Більш того, такі стосунки можуть швидко розвиватися, настільки швидко, що деяким з представників цього знаку зодіаку пощастить навіть укласти шлюб.

А ось сімейним представникам знаку зодіаку Телець варто приділити увагу не тільки стосункам зі своєю другою половинкою, а й дітям – вони прагнуть просто бути поруч з вами, подивитися будь-яких фільм або мультфільм, пограти у настільну гру або просто прогулятися парком.

Близнюки

Липень для багатьох представників знаку зодіаку Близнюки буде дуже активним періодом, сповненим підготовкою фундаментальної основи для реалізації нових ідей та проектів, розкриття свого творчого потенціалу.

Але щоб досягти успіху в цих напрямах, вам необхідно не забувати приказку, що Під лежачий камінь вода не тече. Потрібно працювати, адже лише за таких умов ви зможете досягнути вершин, на котрі заслуговуєте. Будьте впевнені в тому, що оточення та близькі будуть вами пишатися, а ви отримаєте від цього задоволення.

Але буде і такий період, коли деяким представникам цього знаку зодіаку краще побути на самоті, оскільки є великий ризик того, що ваш стан буде близький до емоційного зриву. Він може негативним чином вплинути на комунікацію з вашим оточенням, що стане причиною конфліктних ситуації та непорозумінь не тільки в колективі, але й з близькими.

Коли ви бачите, що втрачаєте контроль над собою та ситуацією, переключіться, у пригоді буде ваша улюблена книга або фільм, прогулянка на самоті на свіжому повітрі.

Раки

Представники знаку зодіаку Раки у липні можуть нарешті видихнути та відпочити від наполегливої, тяжкої праці. Проведіть цей період часу за улюбленими заняттями, наповніть себе новими враженнями та емоціями, проведіть час з друзями в улюбленому кафе за ароматним горнятком кави, пройдіться улюбленими місцями. Завдяки цьому ви отримаєте не тільки почуття радості, а й наповните себе гармонією та спокоєм.

Також для деяких самотніх Раків є велика можливість нарешті познайомитися зі своєю другою половинкою. Будьте впевнені, що саме ту другу половинку вам не доведеться довго шукати, вона поруч з вами.

Представникам знаку зодіаку Рак необхідно пам’ятати, що липень ідеальний для медитацій та перебування в стані спокою. Саме в цей місяць ви можете знайти ваш заповітний дзен.

Леви

Для представників знаку зодіаку Леви липень приготував надскладні випробування. Є велика вірогідність , що вони вас чекатимуть на кожному кроці: на роботі, вдома, у стосунках з коханою людиною, з рідними та друзями.

Вас постійно випробуватимуть та намагатимуться грати на вашому емоційному стані, ваші колеги будуть вас виводити на конфліктні ситуації. Якщо ви йтимете на конфлікти з ними, то переможцем однозначно будуть саме вони.

Необхідно абстрагуватися від таких ситуацій та оточити себе “муром спокою”, оскільки ваші емоції можуть з вами зіграти злий жарт і негативним чином позначитися на ситуації, що призведе до негативного вирішення проблеми з наслідками передусім саме для вас.

Діви

Липень для Дів буде місяцем невпевненості в собі, ви постійно сумніватиметеся навіть щодо дрібниць. Ця невпевненість тільки посилюватиметься та дратуватиме вас, від чого емоційний стан постійно змінюватиметься не на користь вам та навколишнім.

Представникам знаку зодіаку Діви варто звернути увагу ще на одне вразливе місце – фінанси, оскільки липень 2022 року є не найкращим місяцем для великих чи необдуманих покупок та інвестування в угоди, які вам прогнозують великий та швидкий прибуток. Пам’ятайте, краще синиця в руках, чим журавель у небі.

Терези

Липень для представників Терезів – це місяць фінансових покращень, величезних професійних успіхів та просування кар’єрними сходами. Ви дуже багато працювали не тільки над покращенням своїх професійних навичок, але й зробили великий внесок у реалізацію проєктів, котрі нарешті дали свої плоди. Цей внесок буде гідно оцінений вашим керівництвом та оточенням, є велика вірогідність отримання премії чи збільшення заробітної плати.

Більш того, у майбутньому завдяки вашій наполегливості та віддачі ви отримаєте можливість керувати новим проєктом або напрямом, реалізація котрого принесе вам не тільки ще більший успіх, а й значною мірою покращить фінансовий стан.

Найголовніше – не зупиняйтесь на вже отриманому та йдіть упевненою ходою до поставлених цілей, реалізуйте їх на повну, і саме тоді успіх не змусить вас довго на себе чекати.

Скорпіони

Для Скорпіонів липень буде дуже важким місяцем. Більш того, складність стосуватиметься таких життєвих сфер, як фізичний та психологічний стан, стосунки з рідними та другою половинкою, колегами та керівництвом, а також реалізація проєктів на роботі тощо.

У вирішені деяких питань зірки рекомендують здати свої позиції або просто тимчасово відступити у сторону. Будьте упевнені в тому, що така модель поведінки буде кращою для вас, оскільки на тому етапі буде досить важко щось змінити або вплинути на ситуацію.

Замість того, щоб даремно та безрезультатно витрачати свою енергію та час, зірки рекомендують перепочити та спробувати оцінити ситуацію абстраговано, неначе зі сторони. Це дозволить не допускати подібних моментів в майбутньому.

Але для деяких Скорпіонів доля підготувала рятівника, який прийде вам на захист: це може бути ваша кохана людина, родич або колега, від якого ви не могли очікувати допомоги. Варто прислухатися до порад, які вам дають, і не відмовлятися від допомоги.

Стрілець

Липень для багатьох Стрільців буде місяцем великих перспектив. Є велика вірогідність неочікуваної ділової пропозиції, котра може позитивно вплинути на ваш соціальний та фінансовий стан у майбутньому.

Більш того, пропозиція буде не одна, тому необхідно правильно визначити пріоритети. Не треба гнатися за зарплатою або винагородою, спробуйте отримати задоволення. Якщо ви зможете зловити цей стан, гроші прийдуть самі.

Цей місяць буде особливо сприятливим для того, щоб закласти фундамент для довгострокових проєктів та починань. Будьте впевнені, що ці інвестиції принесуть вам позитивні плоди у майбутньому.

Але варто звернути увагу на близьких, бо ви можете втратити найдорожче через постійну зайнятість. Спробуйте відволіктись хоча б на день та провести день разом з рідними, приділить свою увагу коханій людині, дітям, батькам чи друзям, оскільки саме ваша увага та турбота необхідна для них у цей час.

Козоріг

Для Козорогів липень підготував перспективні та нові можливості, пов’язані не тільки з сімейними питаннями, але й роботою, бізнесом та фінансовою сферою. Зірки у цей місяць зійшлися так, що неначе сама доля проведе вас через сприятливі та перспективні напрями діяльності.

Будьте впевнені, що в цей місяць ви зможете викластись на всі сто відсотків і використати внутрішній потенціал у повному обсязі. Це означає, що від вас залежить вибір напряму діяльності, а також позитивний настрій, котрий супроводжуватиме вас протягом майже усього місяця.

Пам’ятайте, навіть на сонці бувають плями, тому і в такому сприятливому місяці можуть виникнути певні труднощі. Вони насамперед стосуватимуться вашої мотивації, але це не стане проблемою, якщо ви командний гравець і можете розраховувати на підтримку вашого оточення або другої половинки.

Тим, у кого не має вірних друзів або супутника життя, все ж таки необхідно буде зберегти самоконтроль та усіма можливими способами мотивувати себе на те, щоб рухатися уперед.

Водолії

Липень для Водоліїв є часом великих можливостей, які важливо не втратити. Будьте напоготові, оскільки другий місяць літа – це час переломних моментів, який може кардинально змінити ваше життя.

Представникам цього знаку зодіаку необхідно підготуватися до вирішення багатьох питань, котрі накопичувалися протягом останніх місяців. Але проявивши стійкість, рішучість та терпіння, Водолії будуть спроможні впоратися з усіма труднощами.

Також для Водоліїв липень принесе в особисте життя трішки романтичних пригод, а ті, що вже в парі, можуть принести в стосунки нове життя. Середина місяця – це найсприятливіший час для того, щоб провести його з близькими та родичами.

Риби

Рибам липень рекомендує більше приділити увагу собі. Настав час, коли ви можете побути егоїстом. Цей місяць є сприятливим для того, щоб вирішити питання, котрі накопичилися за довгий час.

Місяць є сприятливим для того, щоб займатися творчістю. Ви зможете відкрити у собі новий талант або розвинути старі таланти та пригадати свої хобі та захоплення. За правильного використання часу та зусиль ці захоплення можуть з легкістю стати додатковим джерелом доходу.

Не робіть все швидко, оскільки швидко – зазвичай не якісно. Намагайтесь більше планувати, бо правило місяця звучить як Сім разів відмір, один раз відріж. Цей алгоритм та правильно розставлені пріоритети допоможуть вам досягти бажаного.