Нумеролог Владислав Грицай і таролог Костянтин Дяченко відповіли на запитання щодо стану здоров’я президента РФ Володимира Путіна найближчим часом.

За словами Костянтина, в лідера Росії тяжка хвороба – лікарні та аптеки не допоможуть.

– Вона заякорилася в організмі, нікуди не подінеться і періодично проявляється. Як би він не намагався підтримувати здоров’я, скільки б грошей на це не витрачав, як би намагався не показувати, хвороба засіла в ньому міцно, – зазначив таролог.

Своєю чергою, Владислав додав, що карти показують вже дуже давно поганий стан здоров’я.

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– Це про важку ношу… Хвороба давно прогресує. Можливо, вона вже пів року чи навіть більше. Кажуть, що в нього різке погіршення… Ми не бачимо смерті як смерті, але різке погіршення є, – зазначив Грицай.

Раніше екстрасенс Максим Гордєєв розповів, скільки залишилося жити Володимиру Путіну. За словами екстрасенса, рахунок пішов на місяці і політик уже перебуває між життям та смертю.