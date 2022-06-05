На зовнішній вигляд і загальний стан волосся впливає безліч факторів, тому до зміни зачіски чи фарбування потрібно ставитись дуже відповідально.

Астрологи рекомендують враховувати положення зоряних світил щодня, а особливо коли справа стосується б’юті-процедур. Перед походом до перукаря важливо подивитися у місячний календар стрижок. Він допоможе обрати день, коли процедури не зашкодять волоссю, а навпаки сприятимуть його росту.

Для цього Факти ICTV підготували детальний місячний календар стрижок на липень 2022 року.

Зараз дивляться

Астропрогноз на 1 липня

Несприятливий день для стрижки. Зміна зачіски або зістригання кінчиків може несприятливо позначитися на здоров’ї волосся.

День підходить для фарбування волосся. Бажано утриматися від використання штучних барвників.

Астропрогноз на 2 липня

Небажано стригти волосся. Стрижка може погіршити самопочуття та зірвати намічені плани. Фарбувати волосся краще у природний відтінок природними барвниками.

Астропрогноз на 3 липня

Сприятливий день для стрижки. Зістригання кінчиків або кардинальна зміна довжини волосся покращить емоційний стан і позитивно позначиться на матеріальному становищі. Зміна кольору волосся принесе позитивні емоції та покращить стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 4 липня

Стрижка в цей день подарує гарний настрій та зміцнить здоров’я. Однак це не найкращий час для фарбування волосся. Зміна кольору може спричинити сварку з кимось із близького оточення.

Астропрогноз на 5 липня

Не найкращий час для підстригання кінчиків чи нової стрижки. Такі зміни можуть призвести до конфліктних ситуацій із оточуючими. Фарбувати волосся можна у будь-який колір.

Астропрогноз на 6 липня

Вдалий день для стрижки. Обрізання кінчиків волосся чи нова зачіска подовжать життя. Від фарбування волосся краще утриматися. Це може призвести до конфліктних ситуацій.

Астропрогноз на 7 липня

Вдалий день для стрижки. Обрізання кінчиків волосся чи нова зачіска подовжать життя. Від фарбування волосся краще утриматися. Це може призвести до конфліктних ситуацій.

Астропрогноз на 8 липня

Не найкращий період для відвідування перукарні. Стригтися рекомендується лише власникам тьмяного і ламкого волосся. Стрижка зробить їх жорсткішим і густішим. Фарбуватися бажано лише натуральними барвниками.

Астропрогноз на 9 липня

Не найкращий період для відвідування перукарні. Стригтися рекомендується лише власникам тьмяного і ламкого волосся. Стрижка зробить їх жорсткішим і густішим. Фарбуватися бажано лише натуральними барвниками.

Астропрогноз на 10 липня

Вдалий період для візиту до перукаря. Стрижка подовжить життя та посилить привабливість. Дозволяється фарбувати волосся у будь-який колір. Фарбування принесе удачу у справах, а також покращить стосунки з колегами та близькими людьми.

Астропрогноз на 11 липня

Стрижка в цей день подарує вам красу та приверне увагу протилежної статі. Дозволяється фарбувати волосся у будь-який колір.

Астропрогноз на 12 липня

Сприятливий період для відвідування перукарні. Зміни у зачісці подарують відчуття привабливості та покращать стосунки з оточуючими людьми. Водночас змінювати колір волосся небажано.

Астропрогноз на 13 липня

Сприятливий час для відвідування перукарні. Стрижка зробить волосся густішим, поліпшить його зовнішній вигляд і зупинить випадання. Волосся можна фарбувати у будь-який колір.

Астропрогноз на 14 липня

Не найкращий час для візиту до перукаря. Стрижка може призвести до травмування, невдач або головного болю. Краще відкласти оновлення образу до сприятливішого періоду, проте фарбувати волосся дозволяється.

Астропрогноз на 15 липня

Не рекомендується стригти волосся, оскільки це може погіршити самопочуття. Нейтральний день для зміни кольору волосся.

Астропрогноз на 16 липня

Сприятливий день для стрижки. Не варто змінювати довжину волосся лише в тому випадку, якщо намічаються великі життєві зміни. Волосся дозволяється фарбувати у будь-який колір.

Астропрогноз на 17 липня

Стрижка в цей день зробить волосся здоровим, сильним і додасть впевненості в собі, однак може уповільнити його ріст. При фарбуванні волосся можна експериментувати з кольорами.

Астропрогноз на 18 липня

Несприятлива пора для відвідування перукарні. Стригти волосся у цей день небажано, оскільки це може викликати проблеми зі здоров’ям.

Астропрогноз на 19 липня

Стрижка в цей день додасть свіжості образу і підніме настрій. Водночас може призвести до сухості та ламкості волосся. Фарбувати волосся в цей день небажано.

Астропрогноз на 20 липня

Вдала пора для походу до перукарні. Нова стрижка подарує здоров’я тілу та позитивний настрій душі. При фарбуванні не рекомендується кардинально змінювати колір волосся.

Астропрогноз на 21 липня

Вдалий час для фарбування волосся та стрижки. Це оздоровить волосся, подарує впевненість у собі та покращить стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 22 липня

У цей день не рекомендується стригтися. Нова стрижка або підрізання кінчиків може погіршити стосунки з оточуючими або викликати занепад сил. Вдалий день для фарбування волосся.

Астропрогноз на 23 липня

Стрижка в цей день зарядить енергією, позитивом, а також додасть впевненості у своїх силах. Змінювати колір волосся не забороняється.

Астропрогноз на 24 липня

Не найкращий день для візиту до перукаря. Стрижка може погіршити стан волосся та здоров’я загалом. Вважається, що разом із волоссям у цей день відрізається частина життєвої енергії. Також несприятливий період для зміни кольору волосся.

Астропрогноз на 25 липня

Несприятлива пора для візиту до перукаря. У цей період не рекомендується зістригати кінчики волосся або робити нову стрижку. Це може погіршити загальне самопочуття або викликати депресію.

Астропрогноз на 26 липня

Ідеальний час для візиту до перукаря. Стрижка сприятливо позначиться на самопочутті та покращить стосунки з оточуючими. Також вдалий період для фарбування волосся.

Астропрогноз на 27 липня

Невдалий день для походу до перукаря. Стрижка може несприятливо позначитися на тривалості життя. У цей день небажано кардинально змінювати колір волосся.

Астропрогноз на 28 липня

Сприятливий період для стрижки. Вона принесе користь, подарує радість та благополуччя. Змінювати колір волосся не варто. Фарбування може погіршити стосунки з оточуючими.

Астропрогноз на 29 липня

Сприятливий період для стрижки волосся. Можна повністю оновити зачіску або просто підстригти кінчики. Кардинальні зміни у зачісці будуть вдалими.

Астропрогноз на 30 липня

Несприятливий день для стрижки. Зміна зачіски або зістригання кінчиків може несприятливо позначитися на здоров’ї волосся. День підходить для фарбування волосся.

Астропрогноз на 31 липня

В цей день небажано стригти волосся. Стрижка може погіршити самопочуття та зірвати намічені плани. Фарбувати волосся краще у природний відтінок природними барвниками.