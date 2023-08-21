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Гуляйте пішки і зробіть масаж голови: гороскоп на 22 серпня 2023 року

21 Серпня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 серпня 2023 року радить відкласти диспут на якийсь час, щоб не дійти до серйозного конфлікту. Може бути складніше дійти спільного рішення, а також домовитись навіть у якихось невеликих робочих чи побутових справах.

За прогнозом університету Нікіфорових, фізична активність і спорт 22 серпня дуже доречні. Вони допоможуть знизити рівень загальної напруги. Якщо немає сил та часу для цього, то хоча б більше ходіть пішки: замість того, щоб їхати ліфтом або ескалатором, підніміться сходами.

Добре також зробити масаж або самомасаж голови або просто більш тривалий час розчісувати волосся. Ідеальною процедурою стане промаслювання голови з подальшим масажем.

Згідно з гороскопом на 22.08.2023, цього дня:

  • сприятливо – обрізати нігті, одягати новий одяг;
  • несприятливо – стригти волосся, давати гроші в борг.

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