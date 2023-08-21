Гороскоп на 22 серпня 2023 року радить відкласти диспут на якийсь час, щоб не дійти до серйозного конфлікту. Може бути складніше дійти спільного рішення, а також домовитись навіть у якихось невеликих робочих чи побутових справах.

За прогнозом університету Нікіфорових, фізична активність і спорт 22 серпня дуже доречні. Вони допоможуть знизити рівень загальної напруги. Якщо немає сил та часу для цього, то хоча б більше ходіть пішки: замість того, щоб їхати ліфтом або ескалатором, підніміться сходами.

Добре також зробити масаж або самомасаж голови або просто більш тривалий час розчісувати волосся. Ідеальною процедурою стане промаслювання голови з подальшим масажем.

Згідно з гороскопом на 22.08.2023, цього дня:

сприятливо – обрізати нігті, одягати новий одяг;

несприятливо – стригти волосся, давати гроші в борг.

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