Гороскоп на 22 августа 2023 года советует отложить диспут на время, чтобы не дойти до серьезного конфликта. Может быть сложнее прийти к общему решению, а также договориться даже в каких-то небольших рабочих или бытовых делах.
По прогнозу университета Никифоровых, физическая активность и спорт 22 августа очень уместны. Они помогут снизить уровень общего напряжения. Если нет сил и времени для этого, то хотя бы больше ходите пешком: вместо того, чтобы ехать на лифте или эскалаторе, поднимитесь по лестнице.
Хорошо также сделать массаж или самомассаж головы, или просто более длительное время расчесывать волосы. Идеальной процедурой станет промасливание головы с последующим массажем.
Согласно гороскопу на 22.08.2023, в этот день:
- благоприятно — обрезать ногти, надевать новую одежду;
- неблагоприятно — стричь волосы, давать деньги в долг.
Гороскоп для всех знаков зодиака на август 2023 года
Финансовый гороскоп на 2023 год