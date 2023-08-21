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Гуляйте пешком и сделайте массаж головы: гороскоп на 22 августа 2023 года

21 августа 2023, 18:06
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 22 августа 2023 года советует отложить диспут на время, чтобы не дойти до серьезного конфликта. Может быть сложнее прийти к общему решению, а также договориться даже в каких-то небольших рабочих или бытовых делах.

По прогнозу университета Никифоровых, физическая активность и спорт 22 августа очень уместны. Они помогут снизить уровень общего напряжения. Если нет сил и времени для этого, то хотя бы больше ходите пешком: вместо того, чтобы ехать на лифте или эскалаторе, поднимитесь по лестнице.

Хорошо также сделать массаж или самомассаж головы, или просто более длительное время расчесывать волосы. Идеальной процедурой станет промасливание головы с последующим массажем.

Согласно гороскопу на 22.08.2023, в этот день:

  • благоприятно — обрезать ногти, надевать новую одежду;
  • неблагоприятно — стричь волосы, давать деньги в долг.

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