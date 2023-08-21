Гороскоп на 22 августа 2023 года советует отложить диспут на время, чтобы не дойти до серьезного конфликта. Может быть сложнее прийти к общему решению, а также договориться даже в каких-то небольших рабочих или бытовых делах.

По прогнозу университета Никифоровых, физическая активность и спорт 22 августа очень уместны. Они помогут снизить уровень общего напряжения. Если нет сил и времени для этого, то хотя бы больше ходите пешком: вместо того, чтобы ехать на лифте или эскалаторе, поднимитесь по лестнице.

Хорошо также сделать массаж или самомассаж головы, или просто более длительное время расчесывать волосы. Идеальной процедурой станет промасливание головы с последующим массажем.

Согласно гороскопу на 22.08.2023, в этот день:

благоприятно — обрезать ногти, надевать новую одежду;

неблагоприятно — стричь волосы, давать деньги в долг.

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