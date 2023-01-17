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Готуйтеся зустрітися з минулим: гороскоп на 18 січня 2023 року

17 Січня 2023, 18:06
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Гороскоп для всіх знаків зодіаку

Гороскоп на 18 січня 2023 року попереджає, що після 13:00 зрозуміти одне одного буде значно важче. З іншого боку, є можливість проговорити та розв’язати якісь давні складнощі та непорозуміння. Будьте готові, що вам знадобляться терпіння і спокійний доброзичливий настрій.

За прогнозом університету Нікіфорових, 18 січня можуть з’явитись люди, з якими ви давно не спілкувалися.

Захочете ви знову впустити їх у своє життя чи ні – це лише ваше рішення. Але перед його ухваленням згадайте ваше спільне минуле та подумайте, чи справді ви готові дати йому новий розвиток.

Не рекомендуються великі покупки, особливо техніки, а також будь-які торговельні та фінансові операції.

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18 січня сприятливо постувати – внести обмеження у свій раціон, наприклад, виключити на добу споживання зернобобових продуктів і продуктів тваринного походження (окрім молочних продуктів).

Згідно з гороскопом на 18.01.2023, у цей день:

  • можна до 13:51 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг;
  • несприятливо після 13:51 – обрізати нігті та стригти волосся, одягати новий одяг, розпочинати подорож.

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