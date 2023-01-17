Гороскоп на 18 января 2023 года предупреждает, что после 13:00 понять друг друга будет гораздо труднее. С другой стороны, можно проговорить и решить какие-то давние сложности и недоразумения. Будьте готовы, что вам понадобятся терпение и спокойное дружелюбное настроение.

Согласно прогнозу университета Никифоровых, 18 января могут появиться люди, с которыми вы давно не общались.

Захотите ли вы снова впустить их в свою жизнь или нет – это только ваше решение. Но перед его принятием вспомните ваше общее прошлое и подумайте, готовы ли вы действительно дать ему новое развитие.

Не рекомендуются крупные покупки, особенно техники, а также какие-либо торговые и финансовые операции.

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18 января благоприятно поститься – внести ограничения в свой рацион, например исключить на сутки потребление зернобобовых продуктов и продуктов животного происхождения (кроме молочных продуктов).

Согласно гороскопу на 18.01.2023, в этот день:

можно до 13:51 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду;

неблагоприятно после 13:51 – обрезать ногти и стричь волосы, одевать новую одежду, начинать путешествие.

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